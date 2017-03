Samost: valitsuskabineti ülempiiri kaotamine on mõistlik

(Foto: riigikantselei)

Samosti sõnul on praegu mitu ministeeriumi, mis on tehtud pooleks, näiteks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on kaks ministrit, sotsiaalministeeriumis kaks ministrit ja see praktika on kestnud vähemalt mitme valitsuse koosseisu jagu.

"Nii valitsuse enda kui ka avalikkuse jaoks on see üsna segane ja see segab valitsuse kokkupanekut sellisel viisil, et see vastaks tolle hetke valitsuse püstitatud eesmärkide sisule," nentis Samost.

Samost tõi näite, et võiks olla olemas minister, kes tegeleb Eesti eesistumisega EL-is. "Sisuliselt on see minister olemas - Matti Maasikas, aga kuna seadus ei anna meile muid võimalusi, siis on ta nimetatud lihtsalt suursaadikuks," nentis Samost.

Rummi sõnul ongi kõige suurem probleem, et kui majas on kaks ministrit, siis see ilmselgelt tekitab raskusi, pingeid ja küsimusi, kes mille eest vastutab.

Samosti sõnul pakubki valitsuskabineti töö tulemusel selle ülempiiri kaotamise kohta käiv salajane memo välja portfellita ministrite positsiooni loomise paindlikumaks muutmise ja kõikvõimalike valitsuskomisjonide tegemise ehk nii valitsuskomisjonide kui peaministri rolli suurem tähtsustamine peaks tegema otsustusprotsessi kiiremaks.

"Praegu on meil selline olukord, kus meil on 15-liikmeline kabinet, kes kohtub ühel päeval nädalas. Kui oleks võimalik luua teemade kaupa valitsuskomisjone, kus ministrid koos töötaksid, siis teeks see praeguse suhteliselt jäiga protsessi oluliselt paindlikumaks ja kiiremaks. Kui oleks võimalus määrata portfellita ministreid, siis ka see aitaks mingeid valdkond prioriteetsemaks seada ja otsustamisi kiiremini korralda," arvas Samost.

Saatejuht Hannes Rummi sõnul on ministrite arv oluline, kui hakatakse kokku panema uut koalitsiooni, sest siis tahetakse oma erakonnakaaslastele jagada rohkem ministrikohti, aga kui piir on ees, siis ei saa.

"Ma arvan, et see ongi see põhiline vaidluskoht," märkis Rumm.

Samosti sõnul võib jääda väga kergesti mulje, et tahetakse teha mingit 30-liikmelist valitsust, samas kui igal pool mujal räägitakse selle sama riigireformi käigus kõige kokkutõmbamisest.

"Aga ilmselgelt päris nii see ei ole," tõdes Samost.

Justiitsminister esitles sel nädalal valitsuskabinetile uut valitsemiskorralduse kontseptsiooni, mis näeb ette ministrite arvu ülempiiri kaotamist ja peaministri rolli suurendamist.

Valitsuskabineti viimasele nõupidamisele esitatud memos seisab kaks ettepanekut: jätta edaspidi valitsuse suuruse ülempiir määramata ning otsida võimalusi valitsuse ja riigikogu tegevuse sidususe suurendamiseks. Portfellide arvu piirangu kaotamiseks tuleb muuta seadust.

Valitsuskabineti suurust põhiseadusega paika pandud ei ole, kuid vähem kui kolm ministreid olla ei saa tulenevalt peaministri asendamiskorrast.

Valitsuse maksimaalne suurus praegu on reguleeritud vabariigi valitsuse seadusega ja sellest tulenevalt ei ole valitsuses üle 15 liikme.