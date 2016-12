TÜ kliinikumist saab Valga haigla enamusaktsionär

Valga linnapea Kalev Härk kinnitas, et haiglat puudutavaid otsuseid langetatakse tulevikus koos linnaga, kuid Tartu ülikooli kliinikumi alla minek annab võimaluse renoveerida erakorralise meditsiini keskus.

Valga haigla aktsiakapitali laiendamisse suunatav miljon eurot on tegelikult meditsiiniasutuste võrgustumiseks mõeldud riigi sihtotsrabeline raha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Selle eest saab renoveerida Valga haigla hoonekompleksi, arendada tervisekeskust ja muuta kaasaegseks erakorralise meditsiini osakonna.

Kuigi enamusosalusega kaasnev otsustamisõigus on nüüd ülikooli kliinikumil, jääb endiselt omanikuks ka Valga linn ning võimalikud muutused plaanitakse ette võtta koos.

"Esmased protseduurid tehakse ikka Valga haiglas. Ka tervisekeskuses tehakse esmased protseduurid kohapeal. Mis aga muutub, on see, et kõik, mis järgneb - nii põhjalikumad uuringud kui ka keerulisem ravi Tartu kliinikumis - need protseduurid on palju lihtsamad," selgitas linnapea Härk.

Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse liige Mart Einasto ütles, et 2017. aastaks jääb statsionaarne sünnitusabi Valka alles. "See on haigekassaga kokku lepitud. Mis edasi saab, on raske öelda, sest sünnituste arv on vähenenud ja on hetkel juba allpool mõistlikke piire."

Tartu ülikooli kliinikumil on juba mõnd aega osalus Võrus tegutsevas Lõuna-Eesti haiglas, läbirääkimised käivad Põlva haiglaga.