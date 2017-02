Ratase sõnul peavad EL ja USA säilitama ohtude suhtes ühise arusaama

Intervjuu peaministriga (Foto: Ülo Josing/ERR)

Ratase sõnul kavatseb USA temale teadaolevalt Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonidega jätkata. "Kui me räägime Krimmist, siis on väga tähtis, et meil oleks selles osas Euroopa Liidu ja USA vahel ühine arusaam," sõnas Ratas.

USA president Donald Trump on eelnevalt kritiseerinud oma eelkäija Barack Obama administratsiooni sanktsioonide tõttu, mis kehtestati Venemaale Ukrainale kuuluva Krimmi poolsaare ebaseadusliku annekteerimise tõttu. Trump on teatanud, et toetaks Moskva suhtes sanktsioonide kaotamist, kui oleks võimalik rääkida läbi tuumarelvastuse vähendamise üle.

Ratas lükkas tagasi oletused, nagu oleks EL mures paranevate USA administratsiooni ja Venemaa vaheliste diplomaatiliste suhete pärast. Tema sõnul peab Euroopa ise tugev olema ja suhted Euroopa Liidu ning USA vahel peavad olema head. Briti peaministri Theresa May visiiti Washingtoni ja mitmete maailma liidrite telefonikõnesid president Trumpiga pidas Ratas headeks märkideks.

Euroopa Liidu liidrid kogunesid reedel tippkohtumisele Maltale Vallettasse, et arutada liidu tuleviku teemasid.