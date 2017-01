Lehed: Hanno Pevkur peab end Reformierakonna juhina tõestama

Eesti ajalehed.

Õhtuleht kirjutab juhtkirjas, et suuremgi üllatus kui Hanno Pevkuri võit Reformierakonna uue juhi valimistel oli hoopis asjaolu, kui suur oli Kristen Michali häving. "Eeldatud tasavägise heitluse asemel nägime Pevkuri mäekõrgust võitu. Võib vaid spekuleerida, kas Pevkuri poolt hääle andnud olid rohkem tema poolt või pigem Michali vastu. Igatahes on selline valimistulemus selge märk suurest rahulolematusest Reformierakonna sees," märkis leht.

Leht tõdes, et erakonna tulevikku silmas pidades oluline, millise tee valib nüüd Michali leer ja tagatuba. "Michal on küll lubanud fraktsioonijuhi kohalt taanduda, kuid see ei tähenda sugugi, et lüüasaanud pühenduvad nüüd omakasupüüdmatult Pevkuri toetamisele. Michali ambitsioon saada kohalike valimiste järel Tallinna linnapeaks viitab pigem kaksikvõimu tekkimisele ja Edgar Savisaare mudeli kordamise soovile: kui riigi tasandil võimu juurde ei pääse, siis aseaineks kõlbab ka Tallinna vürstiriik," nentis leht.

Õhtulehe hinnangul on Pevkuri suurim väljakutse erakonna eesotsas erakonna lepitamine, et lõhe – mille olemasolu ei eita enam ka erakonna juhtpoliitikud – ei areneks edasi avalikuks või varjatud kodusõjaks ehk Pevkur peab tõestama end suutliku juhina, vältima kodusõja puhkemist, lepitama erinevaid leere, likvideerima tagatoa, tegema kahtedel valimistel korraliku kampaania, et erakonda uuesti võimule aidata.

"Lõhestatud erakonnana kohalikele valimistele kui riigikogu valimiste peaproovile vastuminek välistab hea valimistulemuse ega anna erilist lootust ka riigikogu valimistel. Nii on Pevkuri ees seisvad ülesanded tunduvalt raskemad kui olid Taavi Rõivasel tema asumisel nii erakonnjuhi kui peaministritoolile," kirjutab leht.

Postimees kirjutab, et esimehe valimise kampaanias käis vaidlus suurel määral selle üle, mismoodi on kampaaniat sünnis teha ja milliseid võtteid ei peaks kasutama. "Suuri, kogu Eestit puudutavaid ideid kõlas napilt nagu paraku ka teiste erakondade sisevalimistel," nentis leht.

Leht märkis, et Pevkur tegi ka esimese ametisse määramise ehk Reformierakonna kampaaniat sügisestel valimistel Tallinnas ei hakatagi mingi sisedemokraatliku protseduuriga välja selgitama, vaid see on Kristen Michal.

"Seega sai Pevkuri senine konkurent käigupealt proovikivi. Michali ees seisva töö tulemusi mõõdetakse juba 15. oktoobril toimuvatel kohalikel valimistel vabariigi valimiskomisjoni apteegikaaluga. Loevad valijatelt saadud hääled, võidetud kohtade arv Tallinna linnavolikogus," tõdes leht.

Postimehe hinnangul on Reformierakonnal väga head eeldused saada KOV valimistel parem tulemus kui eelmisel korral ning võib-olla ületada ka oma 2009. ja 2005. aasta KOV valimiste tulemus ehk umbes 17 protsenti kõigist Eestis antud häältest.



Eesti Päevaleht märkis, et enneolematult suur aktiivsus Reformierakonna esimehe valimistel, Hanno Pevkuri suur võit ja ka juhatuse valimise tulemused näitasid, et erakonnast on saanud kooslus, millega isegi tema enda liikmed enam rahul pole.

"Kaotaja Kristen Michal võttis intriigi natuke vähemaks, kui teatas kiiresti, et loobub juba esmaspäeval ka riigikogu fraktsiooni juhi kohast. Nii tema enda kui ka ta erakonna poliitilise tuleviku seisukohast on see mõistlik otsus. Erakonna sisemiste vastuolude tõttu kaotati ju presidendivalimised, sisemised vastuolud tegid lihtsamaks erakonna valitsusest väljalükkamise. Vastuolude jätkumine raskendaks edu saavutamist kohalikel valimistel ja vähendaks veelgi võimalust, et ükskord pääsetakse tagasi valitsust juhtima," tõdes leht.

Lehe hinnangul peab Reformierakond selleks, et ühtaegu nii muutuda kui ka ühtsus taastada, ennast eelseisvatel kuudel veel mitmel korral ületama.