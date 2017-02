Naabrite vastuseis takistab Pärnus uute jalgpalliväljakute rajamist

Pärnus on mitmed kohalikud elanikud vastu uute jalgpalliväljakute rajamisele ning sellega seotud vaidlused kestavad juba mitu aastat.

Jalgpalliväljakul Mai kooli juures käib mäng õhtutundidel peaaegu pidevalt. Jalgpallihuvilisi lapsi on palju ja et treeningvõimalusi parandada, hakkasid jalgpallitegelased mõtlema halli ja uue väljaku rajamisele.

Siis aga selgus, et lähedal asuvate majade elanikud ei taha hallist kuuldagi. See varjab näiteks merevaate. Siis otsustati, et halli ei tehta ja tuleb kaks väljakut. Ja ootamatult selgus, et sellelegi ollakse vastu.

"Leidsime kompromissi, et OK selle halliga, et väljakuid panna juurde. Siis tegelikult lõppkokkuvõttes, kui me linnavalitsuses rahvaga kokku saime, siis rahvas oli väga vaenulikult meelestatud," märkis treener ja Pärnu jalgpallifunktsionäär Marko Lelov.

Lelov ütles, et see oli neile lausa šokk ja nad ei osanud seal korralikult argumenteeridagi.

Rahvas aga pelgab mitut asja.

"See kogukonna hirm või umbusk sellel teemal on põhiliselt seotud turvalisuse küsimustega. Jaa, me rajame siia küll parkimiskohad, meil on siin ala, mis on kenasti hooldatud ja tehtud, aga me teame, et see puudutab kõrvalhoove väga suuresti," selgitas korteriühistute Mai 5 ja Mai 7 juhatuse liige Raido Ilp.

Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna ülesanne on vaidlevad pooled kutsuda laua taha ja üritada leida kompromiss. Planeeringus on parkimine ja liiklus lahendatud, kinnitas planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel.

"Kus me täna nüüd vaatame, kus kohast autod sõidavad, see ei ole tegelikult normaalne asukoht, On mõeldudki, et ta tuleb Karja tänava pikenduse pealt ja sinna tulevad uued parkimiskohad. Ja selgelt see vähendab seda autode hulka, mis siin täna on. Tegelikult siin on jalgpalli mängimise koht ja ilmselgelt oleks loogiline, et järgmised väljakud tuleksid sellesse kohta, kus inimesed juba on," lausus Koppel ja kinnitas, et arutelu jätkub ja loodetavasti õnnestub arusaamatused selgeks rääkida.