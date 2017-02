Korb loobus riigifirmade kolimise plaanist

Muuhulgas mängis riihihalduse minister ka mõttega kolida Eesti Loto Kuressaarde. (Foto: Postimees/Scanpix)

Ehkki regionaalminister Mihhail Korb kaalus esialgu nii haridusministeeriumi kolimist Tallinna kui ka mitmete riigifirmade töötajate ümberpaigutamist, on praeguseks need plaanid maha maetud.

"Haridus- ja teadusministeeriumi Tallinnasse tagasi kolimise plaani täna laual ei ole ning seda ei analüüsita," kinnitas Korb Postimehele. "Arutelu- ja töödokumentides kaalutakse ja kaardistatakse väga erinevaid ideid," märkis Korb, kelle kinnitusel sai tõepoolest kaardistatud ka haridus- ja teadusministeeriumi Tartust Tallinna kolimine, ent toetust see ei leidnud ja sellest loobuti.

Samuti on praeguseks jäetud kõrvale kavatsus kolida mitmete riigile kuuluvate äriühingute töökohad pealinnast välja. «Äriühingute pealinnast väljaviimist on arutatud ja leiti, et seda tuleb rohkem analüüsida," ütles Korb.

Samas ei ole tema sõnul sellest ka täielikult loobutud. "See vajab rohkem süvenemist ning läbitöötamist. Praeguses etapis on konkreetsest äriühingutest vara rääkida."

Ministeeriumi poolt koostatud esialgse tööversiooni kohaselt oleks võimalik kolimine puudutanud enim Eesti Energiat, mille Tallinna peakontorist taheti Jõhvi viia 386 töökohta. Samamoodi oleks Jõhvi kolitud 200 AS-i Elering töötajat.

Korb soovis pealinnast välja Tapale viia ka 50-100 Eesti Raudtee ja EVR Cargo töötajat ning kolida terve AS-i Eesti Loto kontor koos 40 töötajaga Tallinnast Kuressaarde.