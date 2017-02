5 uudist, mida teada täna hommikul

(Foto: ERR)

Tere hommikust! Siin on valik uudiseid, millega ERRi toimetus on päeva alustanud.

Tartu Ülikooli rektori kandidaatideks esitatakse professor Volli Kalm ja professor Margit Sutrop

Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna nõukogu otsustas esitada ülikooli rektori valimistele kaks kandidaati - professor Margit Sutropi ja professor Volli Kalmu.

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan, Peeter Burk sõnas, et kahe kandidaadi esitamine valdkonna poolt on mõistlik - nii peaks tekkima valimiskampaaniasse arutelu ülikooli arengueesmärkide ja nende saavutamiseks vajalike tegevuste üle.

Põhja-Korea raketikatsetus ajendas ÜRO julgeolekunõukogu kokku kutsuma

Põhja-Korea võimude hinnangul oli nädalavahetusel korraldatud raketikatsetus edukas.

Tegemist oli Põhja-Korea esimese raketikatsetusega pärast Donald Trumpi saamist USA presidendiks. Trump kinnitas pärast Põhja-Korea ballistilise raketi katsetust Ühendriikide täielikku toetust Jaapanile ja Lõuna-Koreale.

Põhja-Korea korraldas eelmisel aastal kaks tuumakatsetust ning ridamisi raketikatsetusi. Stalinistliku riigi juht ütles uusaastakõnes, et Pyongyang on mandritevahelise ballistilise raketi väljatöötamise lõppfaasis.

Lõuna-Korea kaitseministeeriumi hinnangul on Pyongyangil relvakõlblikku plutooniumi 50 kilogrammi, millest piisab umbes 10 tuumapommi valmistamiseks. Kaheksa aasta eest oli riigil väidetavalt 40 kilogrammi relvakõlbulikku plutooniumi.

Mehhiklased avaldasid Trumpi plaanide vastu meelt

Mehhikos avaldati meelt USA presidendi Donald Trumpi plaanide vastu rajada kahe riigi vahele piiritara, tuua Ühendriikide ettevõtted tagasi kodumaale ja vajadusel kehtestada Mehhiko kaupadele kõrged maksud.

Pealinnas Mexicos kogunes tänavatele umbes 20 000 inimest. Väiksemad protestiüritused toimusid ka teistes linnades.

Pealinna meeleavaldusel oli näha president Enrique Peña Nieto valitsust kritiseerivaid plakateid.

USA muusikaauhindade jagamisel Los Angeleses võitis viis Grammyt mullu lahkunud David Bowie oma viimaseks jäänud albumiga "Blackstar".

Bowie võitis Grammy muu hulgas parima rocklaulu, parima alternatiivmuusika albumi ja parima albumikujunduse kategoorias.

Parimaks rockalbumiks tunnistati bändi Cage the Elephant plaat "Tell Me I'm Pretty". Parimaks uueks artistiks nimetati Grammyde jagamisel Chance The Rapper.

Eesti dirigendid Tõnu Kaljuste ja Neeme Järvi ning Eesti Filahrmoonia Kammerkoor ja Tallinna kammerokrester olid nomineeritud klassikalise muusika kategoorias, kuid tänavu Grammysid ei saanud.

"AK. Nädala" video: Priit Kuusk tutvustab uut uudistemaja

Eile õhtul läks "Aktuaalne kaamera" eetrisse uuest stuudiost. Milline näeb välja uudistemaja ja milliste tööruumidega hüvasti jäeti, näitas ETV vaatajatele uudisteankur Priit Kuusk.

Vahelduva ja vähese pilvisusega ilm. Kohati võib vähest lund või lörtsi sadada. Hommikul on paiguti jäiteoht. Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 m/s, hommikul kuni 20 m/s, pärastlõunal nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0..+4°C.