TÜ raamatukogu taasavamise tähtaeg on senini teadmata

(Foto: Postimees/Scanpix)

Tartu ülikooli remondis olev raamatukogu pidi külastajatele uksed avama 4. oktoobriks, siis lükkus see 30. novembrisse ja lõpuks 12. detsembrile. Rohkem kui kuu aega tagasi sõnas raamatukogu teenindusosakonna juhataja Olga Einasto et loodetavasti saavad tudengid sessi ajal nende majas õppida, vahendasid ERRi raadiouudised.

Reaalsus on siiski teine - raamatukokku niipea asja veel ei ole. Ehituse venimise põhjuseks toob ASi YIT Ehitus ehitusdirektor Toomas Rapp kirjas rahvusringhäälingule, et tööde käigus on selgunud hoone varjatud puudusi, mis mõjutavad veel tegemata tööde hindu ja tähtaegu.

Ka TÜ kantsler Andres Liinat sõnab, et ehitustehniliselt on küsimusi, kus tellija ja ehitaja on eri meelt. "Ehitustehnilisi lahendusi otsime siin põrandatega seotud küsimustele ja üks murekoht on ka liftid. Sellest sõltub väga palju see, kuidas me saame kolida raamatuid ühelt korruselt teisele, et võtta ette ka järgmine etapp, mis puudutab hoidlaid," rääkis ta.

Eksamiperioodiks ei saa taotleda isegi raamatukogu osalist kasutusluba, sest eeldused loa saamiseks näiteks turvalisuse ja ohutuse poolelt on täitmata. Sellises olukorras on Liinati sõnul tudengite rahulolematus praeguse olukorraga mõistetav.

"Kõige suurem mure on siiski seotud üliõpilaste ja õppetööga. Nad on harjunud töötama raamatukogus. Teine on siiski raamatute väljastamine - kui nad on erinevates kohtades, teeb see teenuse kindlasti mõnevõrra ebamugavaks," nentis kantsler.

Alternatiive ajutiste lugemissaalidena oleks justkui tudengitele õppimiseks loodud ning tudengid, kes käivad praegu Liivi tänaval või erialakogus, on Einasto sõnul selle võimaluse eest tänulikud, kuid räägivad ikkagi, et avage palun meie lemmikmaja kiiremini.

Ajutiste lugemissaalide küsimuseks on ka see, kui palju soovijaid need reaalselt mahutada saavad. Liinati sõnul saab ülikool kiiresti ja operatiivselt suurendada ajutise raamatukogu ruume. "Samuti on kõikides olulisemates õppehoonetes, kus on haruraamatukogud, pikendatud lahtiolekuaegu ja raamatukogutöötajad teevad sisuliselt ületunde, et rahuldada õpilaste vajadusi," selgitas ta.

Uus tähtaeg, millal raamatukogu kasutajatele loodetakse avada, peaks selguma lähinädalate jooksul.