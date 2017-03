Gustav Adolfi gümnaasium selgitas laienemisplaane: "me saame unistuste koolimaja"

Pressikonverents. (Foto: ERR)

Pressikonverentsil andsid plaanidest aru Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart, Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula, gümnaasiumi direktor Hendrik Agur ja põhikooliosa õppejuht Tiivi Pikhof.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart ütles, et GAG oma sisuga kasvamas üle oma vormi.

"Selline kool nagu GAG ja ka teised koolid kuuluvad suuremas plaanis ühiskonnale. Meie õigus ja kohustus on tagada ligipääs nendele väärtustele," ütles ta.

"Kui sisu hakkab kasvama üle oma füüsilise vormi, tuleb tagada võimalused nende väärtuste laiendamiseks ja ligipääsuks nendele väärtustele," lisas Kõlvart.

"GAG on traditsioonidega kool, aga ka traditsioonidega kool vajab evolutsiooni," lausus abilinnapea.

Kõlvart märkis ka, et koolivõrk peab reageerima muutustele rahvastikus ja linnasisestele protsessidele.

Andres Pajula lisas, et Tallinna linn lihtsalt ei renoveeri koolihooneid, vaid loob tingimused, mis rahuldavad laste õpivajadusi. Pajula märkis, et kooli ja spordihoone renoveerimine pealgalt neid õpivajadusi ei rahulda. Ta märkis, et lahendus on koolile uute võimaluste loomine uue hoone kasutusele võtmisega.

Pajula rääkis, et kõik uue hoonega seotud load on nüüdseks olemas.

Pajula rääkis, et hetkel pole algklasside õpilaste õpikeskkond kaasaegne, aga lapsed peaksid õppima kõige kaasaegsemates tingimistes. Vana-Kalamaja hoone maksumus on üle 6,3 miljoni koos käibemaksuga. 12. detsembril sõlmiti ehitusjärelevalve leping, algas kohe projekteerimine. 26.01 oli ehitusloa taotlus linnaplaneerimisametisse esitatud, 6.02 oli ümberehitusluba olemas. Hoone laienemise ja ümberehitusluba väljastati 3.03. Kõik load on olemas," rääkis Pajula.

"Kõik hooned on siiani renoveeritud 8-9 kuuga, GAG-i hoone pole erand," lisas Pajula.

GAG-i direktor Hendrik Agur ütles, et hetkel on koolis ruumipuudus karjuvalt suur. Agur märkis, et GAG saab uue õppehoone näol parima võimaliku variandi. Ta nimetas uut hoonet lausa unistuste koolimajaks. Uue õppehoone juurde planeeritakse ka uus võimlahoone.

Uus hoone asub 850 meetrit praegusest koolihoonest. 7-12. klassid jäävad vanasse kompleksi, nii saab Aguri sõnul progümnaasiumi ja gümnaasiumi osa suureneda.

Mihhail Kõlvart ütles, et tulevikus näeb ta, et laiendamist vajaks ka Tallinna Reaalkool ja Westholmi gümnaasium.

Osa Gustav Adolfi gümnaasiumi (GAG) vilistlasi ja lapsevanemaid ei ole rahul õpilaste arvu suurenemisega ja kooli laiendamisega Kalamajja ning algatasid avaliku pöördumise. Veebruari keskel avaldas GAG-i vilistlaskogu direktor Hendrik Agurile umbusaldust.

Neljapäeval palus Agur laienemise vastastel lõpetada vastasseis ja hoida kooli lipp kõrgel. Agur märkis, et mõnede vilistlaste eestveetud meediasõda on olnud raske ja piinlik.

GAG vaevleb ruumipuuduses ja kuna Tallinna linnavalitsuses on valminud suurem koolivõrgu korrastamise kava, kus on muutustesse kaasa haaratud viis kooli, siis otsustati viia GAGi väikeste maja ehk 1.-6. klass uude majja. Vana-Kalamaja tänavas juba käivad ettevalmistustööd suureks remondiks.