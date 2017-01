Mikser: välisajakirjandus on Eesti julgeoleku käsitlusel kohati sensatsioonihimuline

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Välisminister Sven Mikser möönab, et välisajakirjandus on tõepoolest aeg-ajalt Eesti julgeoleku teema lahkamisel pealiskaudne või lausa sensatsioonihimuline.

Eesti Ekspressis ilmus kolmapäeval artikkel, mis väitis, et Eesti märgiks on kujunemas sõjaoht Venemaaga, sest paljud välisajakirjanikud käivad siin just sel teemal.

Mikser lausus valitsuse pressikonverentsil, et valitsus ning riigi institutsioonide kommunikatsiooniüksused ning poliitikud on alati selgitanud ja peavad tulevikuski selgitama, et mille poolest olukord Eestis erineb olukorras teistest riikides, kellega meid tahetakse ühte potti panna.

"Seda, et ka välisajakirjandus on võib-olla kohati teemade käsitlemisel, millega nad igapäevaselt kokku ei puutu, näiteks julgeolekuolukord Läänemere regioonis või konkreetselt Eestis, pealiskaudne ja võib-olla mõnikord ka sensatsioonihimuline, ei saa päriselt eitada," ütles välisminister.

Ta ütles, et alates sellest, kui käivitus Venemaa agressioon Ukraina vastu ja toimus Krimmi annekteerimine ning populaarseks sõnaks sai hübriidohud, on tinglikult ja mõnel juhul päris füüsiliselt pealkirjaga "Is Narva next?" lugusid välisajakirjanduses ilmunud.

Peaminister Jüri Ratas ütles, et saab üsna regulaarse sagedusega erinevaid ülevaateid meie olukorrast Läänemere regioonis ja saab kinnitada, et mingisugust ohu suurenemise märki ei ole olnud viimasel ajal.

"Kas minu tunnetus on, et välisajakirjandus käib siin sõda otsimas ja hüsteeriat Eesti ühiskonda sisse seadmas, siis ei, mina ei ole seda tunnetanud," märkis peaminister.

"Saan kinnitada, et hüsteeriaks mingisugust põhjust pole. Olukord on rahulik ja turvaline. Aga loomulikult, need ametkonnad, kes seda tööd teevad igapäevaselt, jälgivad ja hoiavad professionaalselt silma peal."