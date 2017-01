Aas: uus valitsus võinuks vabatahtlikku liitumist jõulisemalt suunata

Haldusreformi ootab nüüd ees sunniviisilse liitmise etapp. (Foto: Denj za Dnjom/Postimees/Scanpix)

Reformi vabatahtliku liitumise faasis võttis ühinemise ette 80 protsenti omavalitsustest. Aasa hinnangul võib selle tulemusega rahule jääda.

„Ma arvan, et see 80 protsenti on väga hea tulemus, aga arvan, et see oleks olnud veel kõrgem, kui minister Korb ja valitsus oleksid andnud aasta lõpus omavalitsustele jõulisemaid ja selgemaid sõnumeid. Omavalitsused olid üsna ebakindlad ja ei öeldud täpselt, kas seadus jääb muutmata ja tähtajad peavad, ja päris mitmed omavalitsused hakkasid kõhklema ja jätsid viimased olulised otsused tegemata, et noh, vaatame pärast.“

Aasa hinnangul lootsid osad omavalitsused, et uus valitsus ei hakka neid liitma, seetõttu võinuks jõulisema sõnumi korral vabatahtlike liitumise protsent ka 90-ni küündida.

Aas ei välista, et uus valitsus lähtub sundviisiliste liitmiste korral parteipoliitilisest pragmatismist.

„Kõige suurem risk ongi see, kui hakatakse tegema erandeid lähtuvalt parteipoliitilistest tõmbetuultest. Ma olen selliseid muresignaale saanud, et võib-olla Keskerakond hakkab vaatama, kus on tal kasulik teha ühendamisi ja kus mitte, ja kui selle reformi lõpuleviimine läheb parteipoliitiliseks, siis ma arvan, et tulemus on kehv.“

Endine riigihalduse minister loodab, et koalitsioonipartnerid ei lase Keskerakonnal soleerida ning IRL kui haldusreformi peaideoloog seisab sunniviisiliste liitmiste korral seaduse eest.

"Vaatame – veebruari keskpaik on kohe käes,“ viitas Aas reformi järgmise etapi tähtajale.