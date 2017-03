MTÜ ärgitab suurärimeeste toel perekondi kolmandat last saama

Ajalehes ilmunud reklaam. (Foto: ERR)

Esmaspäeval ilmus ajalehes Postimees tervet lehekülge kattev kolmanda lapse saamist propageeriv reklaam, mille tellinud MTÜ Eesti Sündimusuuringud toetajatest enamik on samad inimesed, kes tegid möödunud aasta lõpus erakondadele suurannetuse iibeprobleemi leevendavate otsuste eest.

"Kampaania on korraldatud lihtsal põhjusel: et inimesed teadvustaksid alates selle aasta 1. juulist kehtima hakkavat suurpere toetuste määrade olulist tõusu. 500 eurot senise 200 asemel on juba kolmelapselise või kolmanda lapse saamist kaaluva pere jaoks väga oluline vahe, suurema pere puhul seda enam," ütles Eesti Sündimusuuringute juhatuse liige Tanel Paas ERRile.

Tema sõnul on lisaks trükireklaamile plaanis avaldada mõningal määral ka tele-, interneti- ja välimeediareklaame.

Küsimusele, kas kampaania on seotud suurettevõtjatega, kes tegid mullu parteidele 800 000 euro suuruse annetuse, põhjendades seda tänuna kauaoodatud otsuste eest Eesti iibeprobleemi leevendamisel, vastas Paas, et suurem osa MTÜ Eesti Sündimusuuringud toetajatest on tõepoolest samad inimesed.

Toonased annetajad olid Bigbanki omanikud Parvel Pruunsild ja Vahur Voll, suurärimees ja Postimehe omanik Margus Linnamäe, LHV Grupi üks omanikke Heldur Meerits, Nortali juht Priit Alamäe, Skype’i asutaja Jaan Tallinn, Vestman Grupi suuromanik Aivar Berzin ja ACE Logistics Groupi omanik Karli Lambot. Igaüks neist kandis igale koalitsioonierakonnale 28 000 eurot ning opositsioonis olevale Reformierakonnale 16 000 eurot.

2013. aastal asutatud mittetulundusühing on Paasi sõnul varem tegelenud sotsioloogiliste uuringute tellimise ja analüüsiga, et selgitada välja Eesti elanike hoiakud pereplaneerimisel ning laste saamisel.

"Fookus on sellel, et selgitada välja, millised on või võiksid olla reaalsed mõjurid ühe või teise otsuse puhul," selgitas juhatuse liige.

Palgalisi töötajaid tema kinnitusel MTÜs ei ole.