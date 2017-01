Gripiravim on apteekides taas saadaval, vaktsiinivarud hakkavad lõppema

(Foto: AFP/Scanpix)

Kui mõne nädala eest oli gripiravim Tamiflu paljudest apteekidest otsas, siis nüüdseks on see ravimiameti kinnitusel taas saadaval. Samas ei ole kõigis haiglates ega apteekides enam järel gripivaktsiini ning sel hooajal tootjad seda juurde tarnida ei kavatse.

Jaanuari esimeses pooles oli gripiravim Tamiflu paljudest apteekidest otsas, samas kui grippi haigestumine üha kasvas. Praeguseks on Tamiflu apteekides taas saadaval, kinnitas ravimiameti inspektsiooniosakonna juhataja Liis Prii ERRile.

"Eelmise nädala alguses jõudis Eestisse suurem kogus Tamiflud, mida apteegid said hakata hulgimüügist tellima," sõnas ta.

Gripivaktsiin on Prii sõnul mõnedes apteekides veel saadaval, kuid ta rõhutas, et vaktsineerida oleks mõistlik sügisel, enne gripihooaja algust, sest immuunsuse kujunemine võtab aega kuni kolm nädalat ning enne seda ei anna vaktsineerimine grippi haigestumuse osas lisakaitset.

Kokku on sügis-talvisel perioodil gripivaktsiini Eestisse toodud 50 060 annust, mida on märksa rohkem kui eelmisel hooajal, mil seda toodi 33 000 annust. Täiendavaid gripivaktsiini tarneid vaktsiini pakkunud tootjad ravimiameti andmetel sel hooajal ei planeeri.

Lääne-Tallinna keskhaigla kodulehelt leiab teate, et nende nakkuskliinikus on gripivaktsiin hetkel otsas.

"Meie vaktsineeriksime küll, aga ilmselt on vaktsiinivaru selleks hooajaks lõppenud," nentis haigla kommunikatsioonispetsialist Liisa Suba.

Tartu ülikooli kliinikumi avalikkussuhete direktori Kristi Taela sõnul on neil vaktsiini veel mõned doosid. "Gripihooaeg on suuresti veel ees, sestap on vaktsineerida on mõistlik," sõnas ta.

Ida-Tallinna Keskhaiglas (ITK) aga gripivaktsiini veel jagub ja haigla kommunikatsioonispetsialisti Marthi Lepiku kinnitusel ei tasu selle otsalõppemise pärast muret tunda.

ITK infektsioonikontrolli osakonna juhataja Aino Rõõm ütles, et neil, kes veel end gripi vastu vaktsineerinud pole, tasub seda kindlasti teha, sest Eestis võib gripihooaeg kesta veel mitu kuud. "Just vaktsineerimine tagab kõige tõhusama kaitse gripi eest – vähemalt 80 protsendil tekib piisav kaitse antikehade näol ning nad ei haigestu grippi. Need, kes siiski haigestuvad, ei põe aga grippi raskesti kulgevate tüsistustega," rõhutas ta.

Terviseameti andmetel on sel hooajal gripi tõttu intensiivravi vajanud 48 ja surnud 14 inimest.