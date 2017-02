Sügisel käivitub sõidukite automaatse hädakutse süsteem eCall

(Foto: Justin Tallis/AFP/Scanpix)

"Selle aasta 1. oktoobriks tuleb Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis kasutusele võtta eCall-teenus, mis lihtsustab ja kiirendab abi saatmist õnnetusse sattunud sõidukist," ütles häirekeskuse pressiesindaja reedel BNS-ile.

"Sõidukite automaatse hädakutse süsteemi käivitamine lubab abil kiiremini sünduskohale jõuda, kui näiteks õnnetusse sattunud juht või kaassõitjad on teadvuseta või ei saa muul põhjusel abi kutsuda," rääkis siseminister Andres Anvelt reedel pressikonverentsil.

eCall on uutele autodele paigaldatav hädaabi teavitussüsteem, mille puhul edastatakse häirekeskusele liiklusõnnetusse sattunud autost hädaabiteade automaatselt või käsitsi. Automaatse käivituse eelis on see, et häirekeskus saab hädaabiteate ka siis, kui sõidukis viibivad inimesed ei ole võimelised õnnetusest teatama.

eCall süsteem on eriti oluline öisel ajal ning hõreda liiklusega teedel. Kui õnnetusse sattunud inimesed ei suuda ise teha hädaabikõnet, siis päeval on pealtnägijaid, kes teevad hädaabikõne häirekeskusele ning keskus saab sel juhul helistaja asukoha positsioneerida.

"eCall lihtsustab ja kiirendab abi saatmist ning vähendab seeläbi liikluses hukkunute ja vigastatute arvu ehk aitab päästa elusid," märkis häirekeskuse esindaja.

Häirekeskusele tähendab eCall-projekt ettevalmistavaid töid ning riist- ja tarkvaraarendust, et luua võimekus eCall-teate vastuvõtmiseks. eCall-seadmete abil saadud andmed kuvatakse automaatselt häirekeskuse hädaabiteadete menetlemise infosüsteemis, mis võimaldab abi kiirelt välja saata, selgitas keskuse pressiesindaja.

Euroopas tähistatakse 11. veebruaril 112 päeva, mis on häirekeskuse ühtne abinumber. Eesti läks ühtsele hädaabinumbrile 112 üle täpselt kaks aastat tagasi. Numbrile 112 helistades saab häirekeskuse vahendusel abi kutsuda nii päästjatelt, politseilt kui ka kiirabilt.