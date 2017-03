Tallinna tuleb kaks riigigümnaasiumi

Kalle Küttis (Foto: Postimees/Scanpix)

Esimeses hakatakse süvendatult õpetama praktilise kallakuga kunstieralasid ja teises antakse koostöös tehnikaülikooliga tehnikaalast eriõpet, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Haridusministeeriumi koolivõrgu korrastamise eest vastutav asekantsler Kalle Küttis kinnitas et lõpuks on jää liikuma hakanud ja eelkokkulepped ehitamiseks on olemas. Riigigümnaasiumide ehitamiseks kasutatakse Euroopa Liidu raha, mis on mõeldud koolivõrgu korraldamiseks.

Küttis ütles, et koolide rajamine on kindel ning ühe puhul on krunt juba paigas. "Me tahame kooli ehitada samale krundile, kuhu rajatakse nn kolm kaunitari. See on ühine kool, mis tuleb Tallinna Muusikakoolile, Georg Otsa koolile ja balletikoolile. Seal on krunt, kuhu me tahame rajada riigigümnaasiumi 750 lapsele."

Asekantsler ütles, et ministeerium ei taha tulla n-ö sorkima juba heade tublide gümnaasiumide tegevust kesklinnas. "Kavatseme tuua juurde natuke seda kallakut, mida kesklinnas praegu pole. Tahame tuua juurde kujutava kunsti praktilist kallakut."

Teine krunt on kavas leida Tallinna tehnikaülikooli üliõpilasküla piirkonda, kuhu peaks tulema riigigümnaasium tehnika kallakuga, orientatsiooniga tehnikaülikooli suunas.

"Lepingu projekti saadame nädala alguses Tallinnale ülevaatamiseks. Lähipäevil kirjutatakse see alla ja hakatakse toimetama," lausus Küttis.