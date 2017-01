Uudistepäeva kokkuvõte 9. jaanuaril

(Foto: ERR)

Head esmaspäeva lõppu! Siin on tähtsamad teemad, mis said ERRi uudistes 9. jaanuaril tähelepanu.

Eelmise majandusministri Kristen Michali (RE) välja käidud ühtse riigiettevõtete valdusfirma loomise idee on uues valitsuses peatatud. Michal leiab, et uus valitsus on poolele teele pidama jäänud.

Nüüd, mil uus esimees on valitud, peaks Reformierakond keskenduma väljapoole võitlusele, mitte enam partei siseasjadele, leiab Kristen Michal.

Reformierakonna fraktsioon valis esmaspäeval Michali asemel fraktsioonijuhiks erakonna esimehe Hanno Pevkuri. "Surusin Hannol kätt ja soovisin edu," lausus Michal, kelle sõnul tegi ta vastavasisulise ettepaneku heast tavast lähtuvalt ise.

"Oleme halli argipäeva tagasi jõudmas. Meie ülesanne ei ole tegeleda Reformierakonna siseasjadega, vaid ühiselt võidelda väljapoole. See, mis toimub valitsuses, sisult kolm sotsiaaldemokraatliku erakonda oma maksutõusudega - selle vastu peame võitlema, mitte tegelema iseenda naba ümber keerutamisega," sõnas ta intervjuus Vikerraadiole.

Tallinnas Mustamäel sai esmaspäeval liiklusõnnetuses vigastada kaks teismelist tüdrukut. Üks tütarlastest jooksis punase fooritulega Siili peatuses ühissõidukile ja talle sõitis otsa sõiduauto, mis paiskus ohutussaarele, kus olnud teine neiu sai kergemaid vigastusi, ütles ERR-ile Põhja prefektuuri valvepressiesindaja.

Pärnu maakohtus algas kohtuprotsess taksojuhi tapmises süüdistatavate vendade Filip-Artur Hiienurme (20) ja Benjamin Hiienurme (18) üle. Süüdistuse kohaselt tapsid nad taksojuhi, et saada kätte tema Mercedes. Mõrva eest näeb karistus-seadustik maksimaalselt ette eluaegse vangistuse.

Kohtuistungile eelnesid turvameetmed, mis vähemalt Pärnu kohtus pole sugugi tavalised. Kõik kontrolliti enne saali sisenemist metalliotsijaga läbi ja politseikoer oli samuti kohal.

Kohtus rääkis Benjamin, et kuna nende auto läks katki, tuli mõte endale sõiduriist varastada. Aga see mõte tulnud vanemal vennal Filip-Arturil, mitte temal. Ka väitis Benjamin, et tema tapmises ei osalenud. Süüdistusakti tutvustamise järel tunnistasid aga mõlemad end süüdi osaliselt. Hiienurm võttis omaks röövis osalemise ehk taksojuhilt vägivaldses auto äravõtmises, kuid mitte mõrvas.

Pärast 24-tunnist teekonda Poolast Eestisse jõudis parvlaev tõll esmaspäeva pärastlõunal Virtsu sadamasse. Laev üritas pool tundi silduda, kuid suured jääkamakad ei võimaldanud seda. Seepeale otsustas meeskond sadamakaid vahetada ning uuel katsel sildumine õnnetus.

Kuldse Gloobuse filmiauhindade jagamisel kritiseeris näitleja Meryl Streep teravalt USA presidendiks valitud Donald Trumpi. Elutöö preemiat vastu võttes ei nimetanud Streep otseselt Trumpi, aga tuletas meelde võimupositsioonil olevate vastutust, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Trump aga vastas Streepi kõnele rea vihaste säutsudega Twitteris, nimetades näitlejannat ülehinnatuks ja Hillary Clintoni tallalakkujaks.

Kuldgloobuse võitjate seas hiilgas film "La la Land". Muusikal pälvis kõik seitse auhinda, millele nomineeritud oli. Parima draamafilmi tiitli sai linateos "Moonlight". Parimaks draamanäitlejaks arvas žürii Casey Afflecki linateoses "Manchester by the sea" ja näitlejannaks Isabelle Hupperti filmis "Elle". Parima animafilmi preemia tõi koju "Zootopia" ja parima võõrkeelse filmi tiitli "Elle".

Vaata ka galeriid Kuldgloobuste auhinnagala melult.

Bangkokis toimuval ATP Challenger sarja kuuluval 50 000 USA dollari suuruse auhinnafondiga tenniseturniiril on Jürgen Zopp seni saanud oma avaringi mängu pidada vaid veidi rohkem kui pool tundi, sest vihma tõttu on matš hetkel peatatud. Praeguseks on kohtumine lükatud teisipäeva peale.

”Alternatiivmeediaks kutsutavate meedialaadsete toodete hulgas tuleb eristada kaht hoovust: libauudislehekülgi ja veendumusmeediat,” märgib ERR-i arvamustoimetaja Rain Kooli oma arvamusloos.

Hankisin hiljuti uue fotoaparaadi. Üks selle kõige vahvamaid omadusi on teravustamismehhanism, mis võimaldab saada fookusesse korraga palju vaateväljal asetsevaid punkte. Mu vana fotoaparaadi üks suurimatest puudustest oligi see, et fokuseerimispunkte oli vaid üks, keset kaadrit.

Pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, rannikul puhanguti 15, õhtul saartel kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -2..+2, päeva jooksul langeb, õhtul -1..-7°C. Suureneb libeduse oht.

Meelelahutuslik teadussaade "Heureka" uurib sel nädalal, kuidas jõuab elekter majadesse, miks vool alati õiges suunas liikuda teab ja kuidas Eestis elektrit toodetakse.