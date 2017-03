Komisjonid õiguskantsleri alkoholiaktsiisi ettepanekut ei toeta

Komisjonid alkoholi aktsiisitõusude tagasipööramist ei toeta. (Foto: AFP/Scanpix)

"Komisjon ei toetanud õiguskantsleri ettepanekut ja peab alkoholiaktsiiside tõusu põhiseaduspäraseks," teatas põhiseaduskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher (IRL) ERR.ee-le.

Ta põhjendas, et alkoholiaktsiiside tõus ei ole ootamatu muudatus, vaid seda debatti on peetud juba aastaid, eesmärgiga ühtlustada erineva etanoolisisaldusega alkohoolsete jookide aktsiisimäärasid.

Vaher: "maksuredel" on pidev õiguspraktika

"Sellest muudatusest anti teada üle poole aasta varem, mis on piisav, et arvestada vastavate isikute huvisid ja ootusi," sedastas Vaher komisjoni seisukohta. Ta teatas, et nn maksuredeli muudatus ehk ühe valitsuskoalitsiooni siduva maksuotsuse tegemine järgmisele, mida õiguskantsler Ülle Madise oma seisukohas taunis, ei ole kasutusel sugugi esimest korda - seda on varasemalt kasutatud nii tulumaksumäärade kui ka aktsiisimäärade puhul, mistap võib seda Vaheri hinnangul pidevaks õiguspraktikaks pidada.

"Kehtiva lubaduse murdmiseks seda pidada ei saa. Uuel riigikogu koosseisul või valitsuskoalitsioonil on õigus muuta aktsiisimäärasid ja see on igati demokraatiale kohane põhimõte," teatas Vaher, selgitades, et õiguskantsler ei vastustanud mitte aktsiisimäärade tõstmist kui sellist, vaid selle otsuse tegemise viisi.

Samale seisukohale jõudis ka rahanduskomisjon.

"Õiguskantsler tutvustas komisjonile oma seisukohta, kohal olid rahandusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajaid, nii et komisjoni liikmed said ka nende käest küsimusi küsida," ütles komisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin BNS-ile.

Komisjoni liikmed esitasid õiguskantslerile Stalnuhhini sõnul 12 küsimust, peale mida otsustas komisjon kujundada antud küsimuse seisukoha ning otsustas õiguskantsleri ettepanekut mitte toetada.

"Need viited toodud maksudele ei tundu korrektsed, olemasolevad pretsedendid ja mõne sõna tõlgendamine on ka üsna kahtlane," rääkis Stalnuhhin õiguskantslei ettepaneku mittetoetamise kohta. "Õiguskantsler alustas ka sellest, et ta pole üldse kindel, et riigikohus teda toetab, kui asi jõuab sinna," lisas ta.

"Kokkuvõtvalt kogu see arutelu lõi mingi teatud täpsema ettekujutuse, aga tegelikult oli see igaühel juba varem formeeritud. Ma ei saa öelda, et siin oleks midagi eriti huvitavat olnud, kokku kestis see arutelu 40 minutit," ütles Stalnuhhin.

Arutelu jätkub suures saalis

Edasi peab Stalnuhhini sõnul antud küsimust arutama riigikogu. "Nüüd riigikogu juhatus otsustab, et mis päeval ta selle arutelu riigikogu saali määrab," ütles ta.

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on lahja alkoholi aktsiisimäära ennaktõus põhiseadusega vastuolus, kuna see rikub ettevõtlusvabadust ning õiguspärase ootuse põhimõtet. Madise hinnangul on põhiseadusega vastuolus alkoholiaktsiisi määrade varem planeeritust kiirem tõus tänavu 1. juulist ja järgmise aasta 1. veebruarist. Seetõttu tegi õiguskantsler riigikogule ettepaneku viia seadus põhiseadusega kooskõlla.

Alkoholiaktsiisi ennaktempos tõusuga murdis riigikogu aga tähtaegadega seotud lubadust ning vastu võetud seadus läks vastuollu ettevõtlusvabadusega koosmõjus õiguspärase ootuse põhimõttega, leidis Madise.

Kui ka riigikogu täiskogu Madise seisukohta arvesse võtta ei soovi, on õiguskantsleril õigus pöörduda riigikohtusse.

"Otsuse peab tõenäoliselt langetama riigikohus, kes ongi mõistlik osapool, kui riiklikud institutsioonid ei jõua omavahel ühtsele seisukohale," tõdes ka põhiseaduskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher.