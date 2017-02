Põllumeestele makstakse 19,9 miljonit eurot üleminekutoetusi

(Foto: Postimees/Scanpix)

Põllumeestele makstakse tänavu üleminekutoetusteks 19,9 miljoni eurot, millest viie loomakasvatuse üleminekutoetuse eelarve on kokku 13,9 miljonit eurot.

Valitsus otsustas hakata sellest aastast taas põllumeestele üleminekutoetusi maksma, et tagada Eesti tootjatele Euroopa Liidu ühisturul võrdsemad konkurentsitingimused.

„Märgid näitavad, et olukord piimaturul on hakanud paranema ja piima kokkuostuhinnad tõusma. Samas on sektor viimaste aastate jooksul väga suuri kahjusid kandnud. Üleminekutoetused annavad turu taastumise kõrval võimaluse varem uutele investeeringutele mõelda ja seeläbi tulevasteks kriisideks valmistuda," ütles toetuste loetelu allkirjastanud maaeluminister Tarmo Tamm.

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 2013. aasta reformi tulemusena pikendati aastani 2020 riiklike üleminekutoetuste maksmise võimalust põllumajandustootjatele.

Toetused on liikmesriigi jaoks vabatahtlikud. See tähendab, et nende kasutamise üle otsustamiseks tuleb kaaluda riigi üldist majandusolukorda, sealhulgas olukorda põllumajandussektoris ja -turul ning eelarveraha olemasolu.