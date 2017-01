Ginter: kui harjutame soomlasi Lätti käima, jätavad nad õige pea Eesti vahele

Ginter ütles intervjuus Vikerraadiole, et tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski plaanil muuta EL-i direktiivi on täiesti vale lähtekoht.

"Minister ütles riigikogus, et tema eesmärk on direktiivi muutmisega vähendada neid maksimumkoguseid, mida üle piiri veetakse. Aga direktiiv ei näe ette maksimumkoguseid, vaid näeb ette miinimumkoguseid. Et see kogus, mis direktiivis on, on igal juhul n-ö oma tarbeks. Lähtekoht on täiesti vale. Direktiiv ütleb, et võib tuua nii palju, kui sul oma tarbeks kulub, aga et see kogus kulub igal juhul oma tarbeks," selgitas EL-i õiguse asjatundja.

Riik võib oma seadustes selle omatarbe eelduse määrata kõrgemaks, aga mitte madalamaks. Eesti pole võimalust koguseid kõrgemaks määrata kasutanud. Seega meil võib üle piiri tuua kuni 90 liitrit veini, kuni 110 liitrit õlut, kuni 10 liitrit kangeid alkohoolseid jooke ja 20 liitrit muid alkohoolseid jooke (alkoholisisaldus on alla 22 protsendi).

Ginter möönis, et kogused võivad tõesti tunduda suured, kui seda tõesti iga päev hakata üle piiri tooma. "See ei olegi mõeldud päevakogusena. Pigem on selle taga soov Euroopa Liidus kaubanduspiirid sisepiiridel ära kaotada. Ehk kui inimesed liiguvad ühest riigist teise, peaks see olema võimalikult loomulik ja nad peaks oma ajus üldse unustama, et nad ületavad riigipiiri."

Esimene asi alkoholipoliitikat reguleerides peaks Ginteri sõnul olema arusaam, et me ei saa ennast mõelda Euroopa kaardil kuhugi teise kohta.

"Oleme seal, kus me oleme: meie põhjanaaber on Soome ja lõunanaaber Läti. Nüüd kujutada ennast kuidagi Euroopa-sisese oaasina, kus meil on täielik vabadus teha otsuseid, ilma et see naabreid mõjutaks või naabrid meid mõjutaks, ei ole reaalne," lausus ta.

Ginteri hinnangul saame kasutada meetmeid, mis ei tekita värdkäitumist, mis ei sunni soomlasi Eestit vahele jätma ja ka eestlasi Lätti minema. "See paneb paratamatult lae, kui kõrgele saame aktsiisi ajada."

"Eestis on mitmeid meetmeid, mida saab teha ja millest minister räägib. Üks neist on elustiilireklaam. Ka mind kõnetab küsimus, kas alkoholi küüsist vabaneda üritav isik, kui ta hommikul tööle läheb ja veebiuudised lahti teeb, kas tal siis peab vaatama kolm õnnelikku ja edukat härrasmeest viinaklaasidega vastas. Mõtleb, et äkki ma siis täna ei ole veel kaine, lähen olen kodus veel ühe päeva edukas," tõi Ginter näite ja lisas, et elustiili muudab paremini plakat "kaalikas kanni ei kasvata" kui see, et "söö porgandit".