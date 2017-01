Ilves: on kahju inimestest, kes on Ärma asjus negatiivseks kirjutatud

Toomas Hendrik Ilves. (Foto: AFP/Scanpix)

Lähipäevil Stanfordi ülikoolis tööd alustav endine president Toomas Hendrik Ilves ütles esimeses usutluses pärast ametist lahkumist, et tal on kahju inimestest, kes Ärma talu asjus ajakirjanduse poolt "negatiivseks kirjutati".

"Mul on kahju inimestest, kes on Ärma talu ja Ermamaa asjus negatiivseteks kirjutatud või räägitud. Seepärast palungi vabandust Maria Alajõelt [EAS-i juhatuse endine liige], Siim Raielt [presidendi kantselei endine direktor] ja ka Hanno Tombergilt [EAS-i juhatuse endine esimees]," ütles Ilves usutluses Eesti Päevalehele.

"Neist keegi pole selle loo puhul teinud minu teada midagi keelatut, hämarat ega olnud kallutatud. Need oletused, mis kohati süüdistusteks kasvasid, on ebaõiglased väljamõeldised, jama," märkis Ilves.

Ilvese sõnul oli Ermamaa lugu väga lihtne ja selge, sest EL-i struktuuritoetuste reeglite järgi pidi EAS 2012. aastal tegema otsuse pooleliolevate projektide kohta ja otsustas, et tema abikaasa firma kas jätkab äriplaaniga pärast presidentuuri või temalt küsitakse tagasi nii ja nii palju.

"Et ise taastasin omaenda vahenditega esivanemate talu, abikaasa tahtis sinna lisada turismitalu komponendi, milleks ja ainult selleks andis EAS toetuse? Mind valiti presidendiks, julgestuspolitsei hinnangul ei saanuks minu kodus turismitalu pidada, projekt ajatati, siis lahutasime. Ärma talu ja Ermamaa jäid mulle, presidendiaeg lõppes, mina ei osanud end näha eelmise abikaasa äriplaani elluviijana, EAS küsis osa toetust tagasi, maksin selle ära," selgitas Ilves.

"Paljud inimesed on mulle öelnud, et see oli ajakirjanduse kättemaks „tintla” eest. Ma ei tea seda. Pärast valeuudist, et riik maksis Ilvese kodu kinni, pole tahtnud rohkem neid lugusid lugeda," nentis ta.

Ilves on nüüd USA Stanfordi rahvusvaheliste uuringute instituudi rahvusvahelise julgeoleku ja koostöö keskuses külalisteadur ning tegeleb ka Müncheni julgeolekukonverentsiga, mille nõuandva kogu liige ta on ning juulist töötab ta Stanfordis Hoover Institutionis, kus peab loenguid ja annab seminare.

2012. aastal tegi Maria Alajõe EAS-i juhatuse liikmena president Toomas Hendrik Ilvese Ärma talule antud toetuse suhtes tagasinõudeotsuse, mis nägi ette, et tagasi tuleb maksta vaid 10 protsenti ehk 19 000 eurot, mida rahandusministeeriumi audit on nüüd põhjendamatuks hinnanud. EAS-i nõukogu kutsus endise ettevõtlusministri Liisa Oviiri (SDE) survel selle 2012. aastal tehtud otsuse täitmise eest ametist tagasi EAS-i viimatise juhatuse esimehe Hanno Tombergi.