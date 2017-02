Riik alustab lastele elatisabi maksmist

(Foto: Sakala/Scanpix)

Esimestena saavad raha need, kes esitasid avalduse jaanuaris ning riik maksab ühe lapse kohta kuni 100 eurot kuus, kirjutab Postimees.

Elatisabi sai hakata taotlema selle aasta alguses ning kohtutäiturite koja andmeil on 35 täiturit saanud kokku 990 elatisabitaotlust, täitureid on Eestis 46, ent kõigist kojal ülevaadet pole.

Kokku oli mullu detsembri seisuga 8895 elatisraha võlgnikku ning kui veel 2015. aasta lõpus hinnati, et võlg laste ees on 14,5 miljonit, siis nüüd leitakse, et tõelähedasem summa on 52 miljonit.

Riik maksab täitemenetluse ajal elatisabi lapsele juhul, kui elatist maksma kohustatud vanem seda ei tee, kuigi see on temalt kohtuotsusega välja mõistetud.

Elatisabile on õigus alaealisel lapsel või täisealisel lapsel kuni 21-aastaseks saamiseni, kui ta õpib ning täitemenetlusaegse elatisabi suurus on kuni 100 eurot kuus.