Edgar Savisaar tänavu oktoobris pressikonverentsi. (Foto: Postimees/Scanpix)

Savisaar pidi ERJK-le vastuse andma reedeks, kuid esmaspäevaks polnud tema ega tema advokaat komisjoni taotlusele reageerinud.

Komisjon sai sai jõulude ajal Savisaare advokaadilt kirja, milles Savisaar palus tervislikele põhjustele viidates pikendada aega komisjoni nõude asjus pakkumise tegemiseks. ERJK soovib, et kui ka seekord on põhjus tervises, siis Savisaar esitaks neile arstitõendi.

Juhul kui kokkulepet siiski ei saavutata, pöördub komisjon tema sõnul kindlasti mingil hetkel siseministri poole, kel on õigus teatud ulatuses peatada Keskerakonnale riigieelarvest raha eraldamine.

"Selles ei ole kahtlust. See ongi nüüd küsimus, millal on mõistlik aeg. Me ise hindame seda nii, et kuna me saatsime just enne jõule Keskerakonnale kaasamise teate, siis praegu on kindlasti seda liiga vara teha. Aga see aeg liigub edasi ja ühel hetkel on kindlasti juba paras aeg ja siis ERJK seda kindlasti otsustab," on ERR-ile öeldnud komisjoni esimees Ardo Ojasalu.

Juhul kui asjad peaks sinnani jõudma, on Keskerakonnal võimalik omakorda siseministri otsus kohtus vaidlustada.

ERJK kohustas Savisaart juba 2015. aasta jaanuaris oma ettekirjutusega tagastama keelatud annetus kogusummas 116 642,89 eurot Tallinna linnale, kõrvaldama puudused Eesti Keskerakonnale esitatud 2013. aasta kohalike valimiste kampaania aruandes ning esitama komisjonile tõendid nende kohustuste täitmise kohta.

Keelatud annetus seisnes Savisaare valimiskampaania kulude tasumises Tallinna linna poolt. Tegemist on "Tallinn liigub" kampaaniaga ning Hiiu staadioni reklaamidega.

Savisaar vaidlustas ettekirjutuse kohtus, millega seotud kohtuvaidlus lõppes 10. novembril riigikohtu otsusega jätta Savisaare kaebus rahuldamata. Sellega oli komisjoni ettekirjutus jõustunud.