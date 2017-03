Korb: eelarves pole sundüürnikele kahjude hüvitamiseks raha ette nähtud

Mihhail Korb (Foto: ERR)

Rahandusministeeriumis on riigihaldusminister Mihhail Korbi eestvedamisel moodustatud komisjon, mis hakkab omandireformi tõttu tekkinud probleeme uurima. Kahjude hüvitamise osas ei ole mingeid kokkuleppeid tehtud.

"Selgelt täna selliseid summasid või sellist raha ei ole eelarves ette nähtud," ütles Korb ERRi raadiouudistele.

"Sundüürnike olukord oli mingil määral ka erinevalt lahendatud - keegi sai korteri linna käest, kui räägime Tallinna linnast, keegi sai kolimistoetuse. Selle suuruse üle võib vaielda, aga küsimus ongi, et analüüsida võimalusi ja tekitatud kahju ning välja selgitada vajadus ja teha vastava komisjoni ettepanekud valitsusele ja siis valitsus langetab need otsused," selgitas ta loodava komisjoni tööd.

Keskerakond Lengi ideid tema kinnitusel arutanud pole. "Mina kuulen seda teie käest esimest korda," lausus minister ja märkis, et ilmselt on see Lengi nägemus olukorrast.

Ka selle kohta, kas peaminister või president peaks vabandust paluma, ei olnud Korbil veel selget arvamust.

"Ma veelkord ütlen, et täna on valitsuse ettepanekul moodustatud komisjon ja kui komisjon leiab, et üks tegevus, mida valitsus peab tegema, on vabandust paluma, siis see ettepanek esitatakse valitsusele," sõnas riigihaldusminister.

Algatuseks analüüsib komisjon tema sõnul hetkeolukorda ja selgitab välja, kui palju on lahendamata probleeme ning millised tagajärjed on omandireform tekitanud ühiskonnale. Alles seejärel saab rääkida konkreetsetest sammudest. Kõik Lengi tehtud või tehtavad ettepanekud võetakse Korbi kinnitusel komisjonis arutlusele ja kujundatakse arvamus. Vajadusel peetakse sel teemal vaidlust ka Keskerakonna-siseselt.

Komisjon alustab tegevust märtsi jooksul ja komisjoni ettepanekud peaksid valitsuse ette jõudma enne sügisesi kohalike omavalitsuste volikogude valimisi.

Reinsalu: uurimist väärib, kuidas omavalitsused nõukogude sõjaväevara maha parseldasid

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on vaja viimasena õhku jäänud omandireformi sõlmküsimused läbi vaadata.

Ta märkis, et loodud komisjonis võib arutada omandireformi ulatuse, perspektiivi ja sotsiaalsete mõjude üle, aga käsitleda tuleks ka nõukogude liidu sõjaväevara küsimust.

"Siin on üks asi, mis mulle huvi pakub, ja see on see, kuidas suutsid mitmed omavalitsused kiiresti parseldada maha nõukogude liidu sõjaväevara, mida oli väga palju ja mida oleks tegelikult võinud ära kasutada õigusjärgsete omanike kinnisvaras olevate elanike probleemi lahendamiseks. Seda omal ajal ei tehtud, aga see on juba ajaloolises perspektiivis asi, mida kindlasti on mõistlik vaadelda," lausus Reinsalu.

Heimar Lenk ütles teisipäeval, et omandireform on samasugune kuritegu rahva vastu nagu küüditamised. Tema hinnangul peab riik hüvitama omandireformi käigus kannatanud sundüürnikele nende kaotused nii rahaliselt kui moraalselt ning peaminister või president peaks sundüürnikelt ülekohtu eest vabandust paluma.

Kui kannatuste hüvitamiseks raha ei ole, peaks raha leida Euroopa Liidust, arvab Lenk.

Omandireformi ajal nii riigikogu kui valitsuskabineti liige olnud majandusteadlane Heido Vitsur ütles nende ideede kohta, et loomulikult tehti omandireformi käigus vigu, kuid möödunut ei saa muuta ja ratsionaalset lahendust leida pole võimalik, küll aga tekitaks katse sundüürnike kahjusid kindlaks teha ja hüvitada ühiskonnas juurde vihkamist ja paksu verd.