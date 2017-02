Herkel soovib ministritelt detailset sõidukulude ülevaadet

(Foto: kaader videost)

"Mitu kasutuses olevat ametisõidukit on teie ministeeriumi haldusalas seisuga 1. jaanuar 2017 ja palju kulus neile raha? Palun tooge vaija autode arv haldusala asutuse kaupa, markides, kas see on liisitud (alates mis ajast ja kellelt), renditud (alates mis ajast ja kellelt) või omandis (alates mis ajast ja kellelt) ning milliste ülesannete/funktsioonide tarbeks on see

soetatud," seisab Herkeli päringus.

Iga renditud ja liisitud auto osas palub opositsioonipoliitik välja tuua keskmise kuumakse ning automargi. Samuti soovib Herkel teada, et kui suur on ministri, kantsleri ja asekantslerite ametiautode liisingu-, rendi- või autokulu kompensatsioon kuus või kui auto on välja ostetud, siis millise summa eest. Lisaks nõuab Herkel juhtkonna autode marke ka 2015. ja 2016. aasta seisuga.

"Mitu autojuhti on tööl ministeeriumis? Kui palju kulub kuus rain ministri, kantsleri ja asekantslerite autode kütusele? Mitu taksokaarti on teie ministeeriumi haldusalas ja kui paiju on kasutatud rilgivahendeid taksosõitude kinni maksmiseks nende kaartidega 2016. aastal? Palun tooge välja iga taksokaardi kohta, lepingulise partneri nimi, sõidud koos maksumusega ja iga sõidujuures põhjendus, haldusala asutus," küsib Herkel.

Samuti tahab Herkel infot ametisõitude kuluhüvitiste kohta koos selgitustega, samuti tellitud reisijateveo teenuse kulu. "Tooge välja iga reis, selle maksumus ja põhjendus," seisab Herkeli päringus ministritele.