Majandusministeeriumil on kavas sätestada robotliikuritele õigused liikluses

Pakirobot. (Foto: ERR)

Majandusministeerium valmistub liiklusseadusesse sätestama, milliste reeglite alusel hakkavad liikluses osalema robotliikurid. Üks võimalus on, et samade õigustega nagu jalgratturid.

"Käimas on liiklusseaduse eelnõu väljatöötamise protsess eesmärgiga viia liiklusseadus vastavusse tehnoloogia arenguga, aga eelnõu pole veel lõplikult valmis. Oleme veel varases seisus ja see on muu hulgas pädevate asutustega läbi arutamata, mistõttu ei ole mõistlik veel eelnõu sisusse detailselt minna," ütles ERR-ile ministeeriumi teede-ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter.

Eelnõu ettevalmistamiseks tellis majandusministeerium analüüsi liiklusjurist Indrek Sirgilt ja see oli sel nädalal arutlusel valitsuse liikluskomisjonis.

Tallinnas pakiroboteid katsetava idufirma Starship Technologies ärijuht Allan Martinson rääkis ERR-ile, et pakiroboti näol on tegemist uue riistapuuga, mille laiem ametlik klassifikatsioon on aparaat, kuid Eestis selle kasutamist ükski seadus ei reguleeri.

"Seda on tehtud Austrias, pilootprojektina Washingtonis ja Virginia parlamendi transpordikomitee kiitis hiljuti häältega 12:0 heaks vastava eelnõu. On olemas riike, kus robotliikurid on keelatud, mõnes kohas on omavalitsuste otsustada, on riike kus seadustes ega eeskirjades pole nende kohta midagi. Üldjuhul üsna hall ala," kirjeldas Martinson olukorda.

Ta ütles, et arutelud liiklusreeglite üle robotliikurite osas on käimas mitmetes Euroopa riikides.

Martinson rääkis, et üldjoontes kehtivad robotliikuritele samasugused õigused nagu jalgratturitele, nii liikumises kõnniteel kui sõidutee ületamisel. "See viimane ongi nende puhul kõige suuremaks probleemiks,"märkis Martinson.

Soome toiduvahendusfirma Wolt alustas Starshipi pakiveorobotitega möödunud aasta lõpus Tallinna tänavail reaalseid proovisõite toimetamaks kuuma toitu restoranidest klientideni.

Starship ehitab roboteid, mis on mõeldud kaupade transpordiks 2–3 km raadiuses, tehes seda 15–30 minutiga. Praegu käimasolevas pilootprojektis sõidavad robotid iseseisvalt, kuid neid jälgivad eksperdid, kes saavad vajadusel kontrolli igal hetkel üle võtta.