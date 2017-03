Eestimaa Ühendatud Vasakpartei pidas kongressi

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei pidas laupäeval kongressi ja loodab sügisel toimuvatel kohalike omavalitsute valimistel oma nimekirjaga välja minna pea kõigis Eesti maakondades. Hiljuti parteiga ühinenud mittetulundusühingu Vene Kool Eestis aktivistid peavad lisaks venekeelsele haridusele probleemiks ka NATO jõudude viibimist Eestis.

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei hääletas erakonna juhatuse 11-liikmeliseks ja eesotsas jätkab senine esimees Valev Kald. Kuigi kongress kulges valdavalt vene keeles, esindab Vasakpartei esimehe hinnangul kõigi Eestimaa elanike huve, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eelmistel kohalikel valimistel kogus 1863-liikmeline erakond 36 häält, riigikogu valimistel 764 häält ja seekordne kongress oli sügiseste valimiste avalöök, kinnitas Valev Kald.

"Selleks, et riigikogu valimistel protsenti saada, meie esiaglesed plaanid on sellised, et saada nii palju hääli, et saada riigi finantseeringut, hetkel meil seda ei ole, aga tegelikult ülim eesmärk on riigikokku pääseda," ütles parteijuht Valev Kald.

Vasakparteiga ühinesid hiljuti 16 liiget mittetulundusühingust Vene Kool Eestis, kes veel kuu aega tagasi soovisid luua uut erakonda. Sellest ideest ei saanud asja, samuti ei soovitud ühineda Keskerakonnaga.

Vasakpartei liige, MTÜ Vene Kool Eestis juhatuse liige Alisa Blintsova ütles, et Keskerakonnas vasak tiib puudub ja seetõttu astuti Vasakerakonda.

"Praegu me tunneme, et Eestis on palju militariseerimist ja me ei ole sellega nõus ja ma tean, et Eestis on ka palju Eestlasi, kes ei toeta, et Eestis on NATO väed. Me arvame, et need on väga agressiivsed ja me tahame siin väga rahulikult elada," rääkis Blintsova.

Vasakpartei loodab oma nimekirjaga osaleda kohalike omavalitsuste valimistel Harjumaalt Tallinnas ja Maardus, kindlasti Ida-Virumaal, Lõuna-ja Kagu-Eestis ja Saaremaal.