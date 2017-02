Riigikontrolör Alar Karis kommenteeris uudist, et Kohtla-Järve loovutab riigile 31 korterit ja ütles, et kui kõik kohalikud omavalitsused, kellel on kasutuseta seisvaid kortereid, järgiksid Kohtla-Järve eeskuju, võiksid riigi kulud selliste korterite ülalpidamisel küündida aastas üle miljoni euro.