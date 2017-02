Politsei: pidupäeva järgselt istuti rooli valdavalt kaine peaga

Liikluspolitsei kontrollis pidupäeva järgselt Harjumaal autojuhtide rooli sobivust ja sai tõdeda, et valdavalt mindi sõitma kaine peaga, kuid paraku tuli kahel juhul politseil siiski alkoholi tarvitanud autojuht roolist kõrvaldada. Sarnaseid politseioperatsioone korraldadakse igal nädalavahetusel ning joobes juhtide arv politsei sõnul kahjuks ei vähene.

Esimesed kodanikud said alkomeetrisse puhuda juba hommikul kell 8. Vähemalt nii Tallinnas Peetri küla ümbuses kui ka Harjumaal Rapla lähedal olid autojuhid rooli istunud kaine peaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Paar tundi hiljem rõõmustav pilt paraku muutus ja politseibussi tõenduslikku alkomeetrisse puhuma suunati juba kaks autojuhti.

Üks neist ka tunnistas, et vabariigi aastapäeva tähistamine venis pikale. Kaasreisijana samas autos istunud mees aga ei tundunud üldse ei enda ega kaasliiklejate pärast muret tundvat, küll aga oli ta raevukas "Aktuaalse kaamera võttegrupi suhtes.

Teised liiklejad, kes laupäeva hommikul autorooli istusid ja politseile alkomeetrisse olid sunnitud puhuma, said vanemkomissar Marek Vähilt kiita.

"Kuigi ka üks joobes juht on liikluses palju, aga ikkagi, tulem on parem kui on olnud tavaliselt nädalavahetustel," kinnitas Põhja prefektuuri vanemliikluspolitseinik.

Tegemist ei olnud spetsiaalselt pidupäeva järgselt planeeritud ja korraldatud politseioperatsiooniga, taolisi puhumisreide korraldadakse politsei sõnul igal nädalavahetusel. Tavaliselt on pilt paraku kehvem.

"Joobes juhte on ja joobes juhtide osakaal ei ole oluliselt vähenenud viimaste aastatega. Küll mõjutavad palgapäevad, pensionipäevad, kuu alguses on joobes juhte tavaliselt rohkem, kuu lõpus vähem," selgitas Vähi.

Ka tõdeb politsei, et tabatud joobes autojuhtide hulk on siiski jäämäe veepealne osa. Seda olulisem on, et kõrvalseisjad märkaksid ning teeksid omalt poolt kõik, et alkoholi tarvitanud juht liiklusesse ei pääseks.

"Elu näitab küll seda, et see protsent on väike, keda me teedelt kätte saame, aga politsei panustab sellesse ja küll see pilt läheb paremaks," kinnitas Vähi.

Möödunud aastal toimus joobes juhi süül kokku 163 inimkannatustega lõppenud liiklusõnnetust.