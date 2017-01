Samost: värviline numbrimärk firmaautodele on rumal mõte

Anvar Samost (Foto: ERR)

Vikerraadio saates "Samost ja Rumm" tõdes saatejuht Anvar Samost, et eelnõu firmaautode tähistamiseks värviliste numbrimärkidega on sama rumal mõte, kui eelmine idee, millega taheti panna ettevõtluses kasutatavatele autodele kleebis.

Samosti sõnul oli neljapäeval valitsuskabinetis rida olulisi maksuseaduse muudatusi, millest kõige laiemat tähelepanu said firmaautode maksustamise muudatused, kuid lisaks käis valitsuskabinetist läbi küpse firma dividendide maksustamise muudatused, pandi tulumaksu sisseviimine ja ettevõtluskonto sisseviimine.

"Kõik need kolm ülejäänud maksumuudatust on mulle hästi mõistetavad, aga kamm, mis toimub firmaautode maksustamisega Eestis ja mitte ainult selle valitsuse ajal, vaid ka eelmise ja veel mitme varasema valitsuse ajal, see on mulle suuresti mõistetamatu," nentis Samost.

"Raha, mis äris olevate autode erisoodustusmaksuga riigieelarvesse saadakse ei kaalu juba ammu üles seda mainekahju, mida valitsused ja erakonnad, rahandusministeerium ja eriti maksuamet nende muudatuste väljakäimisega saavad," märkis ta.

Samosti sõnul arutavad nüüd kõik värviliste numbrimärkide väljaandmise teemat.

"Kui ma õigesti eelnõu seletuskirjast aru saan, siis on selliseid autosid, millele värviline numbrimärk tuleks välja anda, kui see seadus peaks sellisel kujul jõustuma, 22 000. Kaunis märkimisväärne kogus autosid. Need oleks autod, mille edaspidine kasutus oleks ainult ettevõtluses, millega ei tohi sama ettevõtte töötajad või omanik erasõite teha. Lisaks peaksid nad sõidupäevikut pidama," tõdes Samost.

"Kas tõesti on meil vaja mingil arusaamatul põhjusel tähistada liikluses need autod, mida kasutatakse ettevõtluses, teist värvi numbrimärkidega? Eelmine mõte oli panna värviline kleeps auto peale, mis oli vähemasti sama rumal mõte," nentis ta.

Rummi sõnul vangutavad sellistel puhkudel poliitikakommentaatorid elutargalt pead ja ütlevad ahhaa, üks osa paketist ongi meelega tehtud selline, et ta tõmbaks kogu tähelepanu enda peale, paistaks hästi silma, tekitaks diskussiooni.

"Ja kui me siis 20 või 25 protsenti esialgse ettepaneku sisust tagasi võtame, siis ülejäänu puhul juba noogutame, et see, mis alles jäi on täitsa mõistusepärane," arvas Rumm.

Samosti sõnul see antud juhul päris kindlasti nii ei ole. "Taaskord on see reaktsioon numbrimärkide teemal tulnud poliitikutele suure üllatusena - miks küll avalikkus on kinni võtnud sellest, millest nemad arvasid, et keegi kinni ei võta. Mitu korda on võimalik ühe ja sama reha peale astuda?," ütles Samost.

Rummi hinnangul on sel valitsusel võimalik selle sama reha peale astuda veel mitu korda.