Omaalgatuslikud autoloteriid võivad olla seadusevastased

Loosimisel olev Subaru. (Foto: Auto24.ee)

Sotsiaalmeedias vahendusel on inimesed ja ettevõtted Eestis asunud korraldama autode ja muude asjade väljaloosimist, kuid ilmselt on see ebaseaduslik, sest hasartmängude korraldamiseks on kindlad reeglid.

Näiteks 9. jaanuaris postitas üks osaühing Facebooki teate, kus kuulutas, et loosiga on võimalus võita endale Subaru Impreza WRX STI, mille müügihinnaks on 12 900 eurot.

Et loosis osaleda, tuleb osta nummerdatud lauatennise pall, mis maksab 50 eurot, kokku lubati müüki 258 palli. "Kui 258 palli on müüdud toimub Facebooki LIVE videos loosimine. Iga lisa pall tähendab ka suuremat võimalust võita, nii et ka see on lubatud," on teates kirjas.

Samalaadseid automüügi kuulutusi leidub veel.

Maksu- ja tolliameti (MTA) avalike suhete juht Rainer Laurits ütles ERR-ile, et hasartmänguseaduse kohaselt on hasartmängu tunnusteks mängija poolt panuse tegemine, mängu tulemusel võib mängija saada võidu ning mängu tulemus määratakse juhuslikkusel põhineva tegevusega.

"Kõik need tunnused on mainitud äritegevusel olemas ning oma olemuselt vastab antud hasartmäng loterii tunnustele. Vastavalt hasartmänguseadusele on üle 1000 euro võidufondiga loterii korraldamiseks on vaja loterii korraldusluba," ütles Laurits.

Loteriid võib korraldada aktsiaselts, mille aktsiakapitali suurus on vähemalt 1 000 000 eurot ja mille kõik aktsiad kuuluvad Eesti riigile. Hasartmänguseaduse nõudeid ei kohaldata loteriile, mille võidufondi väärtus on kuni 1000 eurot ja mida ei korraldata sagedamini kui kord nädalas.

Laurits sõnas, et ERR-i päringus näidatud müügikuulutustel korraldusluba loterii korraldamiseks väljastatud ei ole. Ebaseaduslike hasartmängude korraldajate üle teostab järelevalvet MTA.