Säästva metsamajanduse osas valitsevad jätkuvalt erimeelsused

Teisipäeval riigikogu keskkonna- ja maaelukomisjoni ühine avalik istung näitas, et säästva metsamajanduse osas valitsevad jätkuvalt erimeelsused.

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra kinnitas, et enne pole metsaseaduse muudatusi mõtet riigikogu ette tuua, kui kõigile pole üheselt selge, kui palju Eesti metsa aastas juurde kasvab ja kui palju raiutakse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Peame üheselt nendest numbritest aru saama, kui palju on juurdekasv majandatavas metsas, kui suur on Eesti metsa kogujuurdekasv ja alles siis me saame rääkida raiemahtudest," ütles Vakra. "Kui lähteandmed pole paigas ja need kõiguvad 3-4 miljoni tihumeetri juures, siis on ka raske oodata head lõpptulemust.

Keskkonnaorganisatsioonide hinnangul võib eile metsandusnõukogus saavutatud kompromissi, et viljakatel muldadel kasvavaid kuusikuid võib raiuda varem, kui suurendatakse kaitstavate metsade hulka, pidada positiivseks, aga suhtumine säästvasse metsamajandusse peab muutuma.

Pelgalt tihumeetrite arvestamine pole õige ja metsandust teistest aspektidest hindavate inimeste marginaliseerimine ka mitte, leiab Eesti looduse fondi juhatuse esimees Tarmo Tüür.

Pikemas perspektiivis tuleb üle vaadata kehtiv metsapoliitika, kuna see on vastuolus kliimapoliitika suundumustega ja ei arvesta kaasagse teaduse seisukohti.