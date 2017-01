Tartlaste mälestused pandi mobiilirakenduse sisse

Tartu linnamuuseumi eestvedamisel on valminud kaardirakendus "Ülejõe paigad ja lood". Jalutades Teises maailmasõjas suuresti hävinenud Ülejõe linnaosas, saab telefonist lugeda tartlaste lugusid ja mälestusi erinevate Ülejõel asuvate hoonete ja paikade kohta.

"Mu esimesed mälestused siin on Kivi 40A majast, kui Saksa sõjavangid käisid siin varemeid koristamas. Vange lasti majades ringi käia ja üks Saksa ohvitser käis ikka meil toidulisa otsimas. Ta hoidis alati mind põlve peal ja silitas, ilmselt tal olid omal väiksed lapsed Saksamaale maha jäänud."

Nii kõlab üks kaardirakendusse kogutud lugudest, kus 40-ndatel sündinud meesterahvas meenutab oma lapsepõlve. Samast majast räägib teinegi lugu, milles 70-ndatel sündinud naisterahvas meenutab, kuidas ta poes õllepäeval tekkinud järjekorra tõttu sõbrannadega jäätist ja limonaadi osta ei saanud. Kokku on kaardirakenduses 127 mälestust.

"Inimesed siiski üsna meelsasti on jaganud oma mälestusi, on need siis kurvemad või rõõmsamad olnud, aga need on ju nende elulood," tutvustas Tartu linnamuuseumi direktori kohusetäitja Marge Rennit.

Lugudes meenutatakse nii seda, kuidas lapsepõlves järves ujumas käidi, aga ka seda, kuidas Teise maailmasõja ajal mõisa territooriumil pommide eest varjuti.

Oma mälestusi on jaganud nii põlised tartlased kui ka need, kes praeguseks juba uue elukoha leidnud on.

"Selliseid seikasid ja lugusid küll siis Teise maailmasõja ajast, Vene okupatsioonist, Saksa okupatsioonist ja pikast Nõukogude perioodist, selliseid seikasid on väga-väga palju seal rakenduses," ütles Rennit.

Kaardirakendus on interaktiivne, mis tähendab, et oma meenutusi Tartu paikade kohta saab rakendusse kirja panna igaüks.