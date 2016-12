Kaks Ida-Virumaa valda lähevad ühinemise järel Jõgevamaa alla

Mustvees allkirjastasid kolmapäeval viis omavalitsust lepingu, mis liidab kaks seni Ida-Virumaa koosseisu kuulunud valda Jõgevamaaga.

Mustvee vallaks soovivad lisaks vallakeskuseks jäävale Mustveele saada Jõgevamaalt Kasepää ja Saare vald, Ida-Virumaa lõunaregiooni valdadest Lohusuu ja Avinurme, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viies omavalitsuses elab ligi kuus tuhat inimest. Kokku oli ühinemisaruteludes laua taga üle kümne omavalitsuse.

"Meid oli üle kümne. Projekti nimetus oligi Põhja-Tartumaa, mida omal ajal ka olime. Avinurme oli Põhja-Tartumaa viimane piir enne Ida-Virumaad," rääkis Avinurme vallavanem Aivar Saarela.

Tema usub, et alles jäi viis liitujat, kuna suurema hulga omavalitsustega on keerulisem ühisosa leida.

Mustvee linnapea Max Kaur usub, et Põhja-Tartumaa idee ei ole veel kuhugi kadunud.

"Ma usun, et see tuleb järgmine samm meie haldusreformist. Haldusreformid on sajandeid arenenud. Põhiasi, et riik areneks sellega, et meie riik oleks tublim ja lihtsam inimesele, samas arenev," ütles Kaur.