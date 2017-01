Aas: Keskerakonnal ei ole linnapeakandidaadi nimetamisega kiiret

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Oma töö eest Tallinna linna juhtimisel Keskerakonna esimehe Jüri Ratase kiituse pälvinud Taavi Aas jäi kohalikel valimistel Tallinna linnapeaks kandideerimisest rääkides napisõnaliseks ja ütles, et see saab olema kollektiivne otsus, millega ei ole kiiret.

"Keskerakond ei ole teinud otsust selle kohta, kes on Keskerakonna linnapeakandidaat. /.../ Ma arvan, et hetkel sellega ei ole veel kiiret, kuigi ma tean, et meie erakonna esimees on välja öelnud, et veebruari kuu sees võiks selle otsuse ära langetada," ütles Aas Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil.

"Kindlasti on see väga kaalukas otsus. Ma arvan, et siin on oma sõna öelda nii Tallinna nõukogul kui ka erakonna juhatusel. Meie erakonnas ei ole nii, et keegi tõuseb püsti ja teatab, et mina nüüd see olengi. Ma arvan, et see saab olema kollektiivne otsus," lisas Aas.

Abilinnapea Arvo Sarapuu nimetas Taavi Aasa tagasihoidlikuks ja tuletas meelde teisipäevast Jüri Ratase kiitust Taavi Aasa aadressil. Sarapuu sõnul võib sellest midagi siiski välja lugeda.

"Kandidaadid on kindlasti Keskerakonna liikmed. Ma olen täiesti veendunud, et Taavi Aas on teinud väga tõsist tööd linna juhtimisel juba üle aasta. See, kes on täpselt üks või teine nimi, selgub Keskerakonna Tallinna nõukogus ja sellele annab heakskiidu ka Keskerakonna juhatus," ütles Ratas teisipäeval "Aktuaalsele kaamerale".

Sarapuu lisas, et linnapeakandidaadi küsimust peavad siiski arutama ja kinnitama erakonna Tallinna nõukogu, juhatus ja ka volikogu. Ta lisas, et Keskerakonna pink on pikk.