5 uudist, mida täna hommikul teada (Foto: ERR/Fotor)

Siseministeerium soovib anda Mupo-le õiguse kasutada jõudu

Kui täna tabatakse piletita bussireisija, sõltub edasine paljuski reisija heast tahtest. Kui rikkuja aga abivalmis pole, proovib põgeneda või ei tulegi bussist välja, kutsutakse talle politsei.

Samas kui siseministeeriumis valminud eelnõu seaduseks saab, võib munitsipaalpolitsei saada õiguse kasutada vahetut sundi ja käeraudu. Ehkki eelnõuga saaks jõukasutamise õiguse kõik vastava koolituse läbi teinud ametnikud, siis Tartu menetlejad käeraudade vastu huvi ei tunne.

Seetõttu hakkavad muudatused puudutama pigem Tallinna munitsipaalpolitseid. Tartu menetlusteenistuse juhataja Imbi Kivi sõnul arvestatakse Tartus siiski politsei abiga. Ühtlasi ei usu Imbi Kivi, et korrakaitseametnikele pakutav koolitus annaks piisavad oskused, et ametnik reaalselt jõudu võiks kasutada.

Õiguse saamiseks peavad ametnikud läbima vähemalt 170-tunnise koolituse. Need ametnikud, kel koolitus läbitud, saavad ka uutmoodi vormirõivad, et inimesed jõukasutamisõigusega ametnikke juba kaugelt ära tunneksid.

Lisaks käeraudadele saavad omavalitsusametnikud veel terve rea õigusi. Muuhulgas ka õiguse avalikku korda rikkunud inimest kuni 48-tunniks kinni pidada. Seda juhul, kui inimene ei näita isikut tõendavat dokumenti, või on näiteks oht, et ta mingil moel väärteomenetlust takistab.

Eelnõu seletuskirja järgi ongi seadusemuudatuse üks eesmärke politseiressursi tänasest mõistlikum kasutamine. Nimelt saaks politsei bussijäneste püüdmisest ja inimeste kainenema vedamisest vabanevat ressurssi kasutada näiteks raskete korruptsioonijuhtumite või inimkaubandusega võitlemiseks, seisab seletuskirjas.



President Kaljulaid palub muuta riigipea puhkusekorda

President Kersti Kaljulaid palub parlamendilt riigipea puhkusesüsteemi muutmist, sest pareguse korra alusel tooks presidendi puhkusele minek riigikogus kaasa korraliku segaduse ja bürokraatialaviini, kirjutab Eesti Päevaleht.

Presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo saatis riigkogu esimehele Eiki Nestorile kirja, milles palub analüüsida seadusandlike akte, et õigusselgus oleks tagatud. Seaduse järgi on presidendile tagatud aastas 35e päevane puhkus, kuid selle kasutamisel ei saaks president oma ülesandeid täita ja volitused peaksid minema üle riigkogu esimehele.

Selline üleandmise kord tekitab aga palju segadust, mistõttu pole viimased kolm Eesti presidenti oma puhkust kunagi välja võtnud.

Kaljulaid pakub, et üheks lahenduseks oleks presidendi puhkuse kaotamine samamoodi nagu seda pole riigikogu liikmetel. Riigikogu esimees eelistaks aga varianti, kus presidendi puhkuse ajal oleks esimees ühtlasi ka presidendi ülesannetes.



Asjatundjad ootavad Müncheni julgeolekukonverentsilt selgust

Müncheni julgeolekukonverentsi eel nendivad asjatundjad, et nii ebakindlat aega kui praegu, pole olnud alates teisest maailmasõjast. Konverentsilt oodatakse selgust ka Ameerika Ühendriikide uue juhtkonna kavatsuste kohta.

Müncheni konverentsi pealkiri on seekord "Tõejärgne, Lääne-järgne, korra-järgne." Vahetult konverentsi eel avaldatud julgeolekuraportis märgitakse, et lääneliku elukorralduse alustalad nõrgenevad ja liberaalseid demokraatlikke riike raputab valeinfo levik.

Ühtlasti näitab julgeolekuraportis kasutatud uuring, et võrreldes 1997. aastaga on autokraatia pooldamine suurenenud nii Saksamaal, Hispaanias, USAs kui ka näiteks Rootsis. Seejuures on Eesti uuringu järgi üks vähestest riikidest, kus autokraatiasse uskujate arv on vähenenud.

Asjatundjad on ühte meelt, praegune olukord on väga ebakindel ja Müncheni konverents peaks aitama seisukohti selgitada ja suundumusi näidata.



Trump kavandab uut immigratsioonimäärust

USA president Donald Trump kavatseb peagi kirjutada alla uuele määrusele, millega piirab teatud välisriikide kodanike riiki sisenemise. Justiitsministeeriumi kinnitusel tühistab Trump vana reisikeelu ning seetõttu ei kavatseta ka sellega seotud kohtuvaidlusega jätkata.

President Donald Trump lubas uue immigratsioonimääruse avalikustada järgmisel nädalal. Trumpi sõnul on määrus kohandatud otsuse järgi, millega jättis apellatsioonikohus tema esialgse reisikeelu peatamise jõusse.

Samuti saatis USA justiitsministeerium apellatsioonikohtule 47-leheküljelise dokumendi, milles nimetas kohtuotsust vigaseks.

Samas kirjutati dokumendis, et Trumpi administratsioon ei kavatse kohtuvaidlusega jätkata, sest president tühistab peagi vana määruse ning asendab selle uuega. Justiitsministeeriumi kinnitusel kõrvaldatakse uuest määrusest punktid, mis võivad olla põhiseadusega vastuolus.

Tõenäoliselt mõjutab uus määrus neid keelu alla sattunud riikide kodanikke, kes pole Ameerikas kunagi käinud ning kellel puudub kehtiv USA viisa või elamisluba.

Trumpi eelmise immigratsioonimääruse järgi ei tohtinud seitsme peamiselt islamisusulise riigi kodanikud ajutiselt USAsse sisenda. Keelu alla sattusid teiste seas ka USA alalise elamisloaga inimesed, samuti paljud tudengid ja ülikoolide külalisõppejõud, kes viibisid määruse allakirjutamise ajal välismaal.



TTÜ hakkab koolitama siseministeerium IT-spetsialiste

Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskond hakkab siseministeeriumile ettevalmistama IKT valdkonna kvalifitseeritud tööjõudu. Selleks kaasatakse õppetöösse ministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse SMIT spetsialistid.

SMIT ja TTÜ alustasid sisulist koostööd juba eelmise aasta sügisel. Sel õppeaastal on SMITist TTÜ tudengitele külalislektoritena esinenud üheksa oma ala spetsialisti.

SMITi juhi Merle Küngase sõnul on TTÜ tudengid võimalikud tulevased töötajaid ning neile tahetakse näidata, et politseinikele, häirekeskusele, päästjatele ja piirivalvuritele loodavad infotehnoloogilised lahendused on põnevad.

Tänane ilm

Täna tuleb pilves ilm. Aeg-ajalt sajab lörtsi ja vihma, õhtuks saju võimalus väheneb. Ennelõunal on mitmel pool udu. Tuul pöördub edelast läände ja loodesse 5-12 m/s. Õhutemperatuur on +1..+3°C.