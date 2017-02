Saaremaa sai 10-aastase maailmameistri jääpurjetamises

Saarlased saavad taas ühiselt rõõmu tunda, sest neil on saarel jälle üks maailmameister juures. Kahe käe sõrmed on piisavad, et läbi aastate saarlastest maailmameistrid saaks kokku lugeda ja järjekordse sellise tiitli võistles välja Georg Paomees jääpurjetamises.

Maailmameister on maailmameister, olenemata tema vanusest. Georg Paomees on alles 10-aastane ja seni Saaremaal maailmameistri tiitlit omavate hulgas kindlasti noorim.

"Väga hea tunne on olla maailmameister! No kõik on ikka väga uhke värk ja mõnus on kohe olla!" kommenteerib maailmameister Georg Paomees ise.

Oma koolis on Georg nüüd tehtud poiss. Direktorilt sai ta pähe loorberipärja ja neid autogramme, mis tüdrukutele jagada tuli, pole ta jõudnud kokku lugeda.

"Läksin esimesel päeval kooli ja siis oli kohe pidu ja igavest särki-värki!" kiitis värske maailmameister.

Ema Piret Paomees tõdeb, et poiss on õnneks täitsa tavaline poiss edasi ja loodab, et nii see jääbki.

Oma "Optimisti" purjega sõidetaval 50-80 kilomeetrist tunnikiirust arendaval kelgul võitis Georg Poola siledal jääl seitsmest sõidust kokku kolm.



"Täna on veel taktikalisi nüansse, aga see annab ainult veel arenguvõimalust. Ja kui vaadata nüüd seda aastaarvu, mis ta sünniaasta on, siis sellel mehel on veel kõik ees!" kiidab treener Viktor Umb.

Seekordsetelt võistluselt Poolast toodi Saaremaale üheksa auhinnalist kohta, ja neist üks - maailmameistritiitel.