Uudistepäeva kokkuvõte 26. jaanuaril

Valitsus andis peaminister Jüri Ratasele volituse allkirjastada kolme Balti riigi lepe, millega kindlustatakse Rail Balticu valmimine. Seniste kokkulepetega võrreldes see Eestile uusi kohustusi juurde ei too, küll aga annab kindluse, et projekt ei jää venima.

Peaminister Ratas selgitas pärast valitsuse otsust, et Rail Baltic on Eesti riigi jaoks tähtis investeering, mis ühelt poolt toetab ettevõtlust, turismi ja transpordisektori arengut ning teisalt ühendab tugevalt Kesk-Euroopaga.

Ratas möönis, et Rail Balticu sugused suurprojektid tekitavad ühiskonnas alati erinevaid emotsioone ja arvamusi ning paratamatult ei saa kõik inimesed ja spetsialistid jõuda ühisele arvamusele.

"Samas on mul hea meel, et sõna on saanud kõik osapooled ning projekti etapiviisiline areng toetub tõenduspõhistele andmetele, põhjalikele läbirääkimistele ning kontrollitud faktidele. Nüüd on Eestil, Lätil ja Leedul aeg sõlmida riikidevaheline kokkulepe, milles paneme paika raudteeühenduse arendamise põhimõtted, nagu marsruudi, tähtajad, tehnilised küsimused, rahastamistingimused ja omandiküsimused," lisas Ratas.

Valitsuse istungi ajal korraldasid Rail Balticu vastased majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juures meeleavalduse, kus osales sadakond inimest. Meeleavaldusel osalesid teiste hulgas ka riigikogu liikmed Martin Helme, Peeter Ernits ja Igor Gräžin.

Kokkulepe, mille peaminister tänase valitsuse volituse põhjal järgmisel teisipäeval Tallinnas allkirjastab, kajastab varasemalt Balti riikide valitsusjuhtide või transpordivaldkonna ministrite ühisdeklaratsioonides või -avaldustes kokku lepitut. Samuti ühisettevõtte RB Rail AS ja kolme Balti riigi ning Euroopa Komisjoni vahel sõlmitud Rail Balticu rahastuslepingutes sätestatut, teatas valitsuse pressibüroo.

Endisele Keskerakonna esimehele Edgar Savisaarele tehtud erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) ettekirjutuse tagastada Tallinna linnale ligi 120 000 eurot täidab Savisaare eest Keskerakond.

"Erakond teatas kirjaga vahetult enne koosolekut, et täidab Edgar Savisaare ettekirjutuse tema eest," kinnitas ERJK finantsnõunik Zoja Masso BNS-ile."Kuna erakond ise ei teinud konkreetset ettepanekut maksegraafiku osas, graafikut aga soovis, siis komisjon otsustas, et annab aega neli kuud, iga kuu 15. kuupäevaks üks neljandik alates veebruari 15. kuupäevast," lisas Masso.

Keskerakond loodab ligi 120 000 eurot, mis ta tasub Savisaare eest, Savisaarele makstavast palgast osade kaupa kinni pidada.

"Oleme endiselt Savisaarega läbirääkimistes, et ta mingi perioodi jooksul tagastaks selle raha, mille me tema eest [Tallinnale] nüüd ära maksame. Selle taga on ka palgaleping. Kui ta oleks nõus, siis me sõlmiksime palgalepingu ja hakkaksime palgast mingit osa kinni pidama," ütles erakonna peasekretär Jaak Aab neljapäeval BNS-ile.

Aab märkis, et Keskerakond ei ole siiani jõudnud Savisaarega kokkuleppele talle 3500 euro suuruse palga maksmise osas ja kokkuleppe viibimise üks põhjus on ka erakonna plaan hakata sellest Tallinnale makstavat raha jupphaahal kinni pidama.

ERR kuulutas kolmapäeval välja konkursi juhatuse esimehe kohale ja spekuleeritud on mitmete võimalike kandidaatidega, kellest enamik ei kiirusta lõpliku otsuse tegemisega.

Endine Postimehe juhatuse esimees Erik Roose kinnitas, et esitab tõenäoliselt avalduse, EASi endine juht Hanno Tomberg ei välistanud kandideerimist, nagu ka ERRi praegune juhatuse esimees Margus Allikmaa ja Eesti Ekspressi endine peatoimetaja Allar Tankler.

Eesti Lihatööstuse juht, praegu ERRi nõukokku kuuluv Mart Luik, kelle nimega on uue juhi valimise kontekstis samuti spekuleeritud, kinnitas, et ei kavatse konkureerida.

Varem peeti võimalikuks kandidaadiks ka Paavo Nõgenet, kes ütles aga teisipäeval Eesti Päevalehele, et on nõustunud kultuuriministri sooviga pikendada tema volitusi kantslerina järgmiseks ametiajaks ja seetõttu ERRi juhatuse esimeheks ei kandideeri.

Lisaks on kandidaatide seas esile kerkinud ka Starmani juhatuse liikme Aivo Adamsoni nimi, kuid teda ei õnnestunud ERRil neljapäeval kommentaariks tabada.

Uus juhatuse esimees peaks ametisse astuma hiljemalt tänavu 1. juunil ja tema ametiaeg kestab 2022. aastani. Kandideerimisavaldusi saab esitada 20. veebruarini.

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon kuulas seoses Arsenali keskuse võõrandamisega Rain Rosimannusega seotud ettevõttele ära ekspeaminister Taavi Rõivase ning mitme Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) praegused ja endised juhatuse liikmed ja kavatseb küsimusega edasi tegeleda.

Komisjoni esimees Artur Talvik ütles ERR-ile, et komisjoni liikmete seisukohalt pole RKAS-ile midagi ette heita, sest müügiprotsess viidi läbi korrektselt.

"Küsimusi tekitab Rõiva öeldu, et ta ei teadnud Rosimannuse osalusest, vaid kuulis seda möödunud nädal ajakirjanikult," ütles Vabaerakonna fraktsiooni kuuluv Talvik, lisades, et tehingust kirjutas Äripäev juba 2012. aastal ning Rõivas ja Rosimannus suhtlevad tihedalt.

Reformierakonda kuuluv Rõivas oli toona RKAS-i nõukogu esimees.

Küsimusele, et mis komisjon Arsenali juhtumiga edasi teeb, vastas Talvik, et neil on käed seotud, kuna pole uurimisasutus. Kui Rain Rosimannus oleks kohe tehingu ajal öelnud, et võttis pangast raha ja omandas osaluse, siis poleks see teema aktuaalne.

"Ei näe ilus välja," lisas Talvik kokkuvõtteks ja ütles, et kindlasti on komisjonil Arsenali looga küsimusi ning kavas on info kogumist jätkata.

Uus-Meremaa passe ei saa osta, kinnitas peaminister Bill English neljapäeval, kui tuli välja, et tuntud USA tehnoloogiaettevõtja Peter Thiel sai Uus-Meremaa kodakondsuse, ehkki ei vastanud ametlikele nõuetele.

Vaidlused Thieli kodakondsuse üle läksid lahti pärast teateid, et ülirikkad ameeriklased näevad Uus-Meremaas pelgupaika juhuks, kui president Donald Trumpi poliitika peaks osutuma neile ohtlikult vastumeelseks.

"Nii see küll ei ole, et rikkad inimesed võivad järjekorda võtta," rõhutas valitsusjuht.

Valitsus kinnitas sel nädal, et Saksamaal sündinud miljardär Thiel sai kodakondsuse 2011. aasta juunis, kaks kuud pärast miljoni Uus-Meremaa dollari annetamist Christchurchi maavärina ohvrite fondi.

Organidoonorite nappusele lahendust otsivad ameerika ja jaapani teadlased siirdasid esimest korda roti sisemuses kasvatatud hiire kõhunäärme päris hiirde.

Liikidevaheline orgaanidoonorlus hoidis raske diabeedi all kannatavaid närilisi elus enam kui aasta. Teistes loomades kasvatatud organites võib peituda võti ka inimorganite põua leevendamiseks.

Loe Novaatori intervjuud uurimuse juhtivautori ja maailma ühe juhtiva tüvirakuteadlase Hiromitsu Nakauchiga siit!

Eesti televaatajatele "Aktuaalse kaamera" ankru rollis rahvusringhäälingu näona tuntud Neeme Raud otsustas tervislikel põhjustel töölt lahkuda.

"Neeme otsustas ERR-ist lahkuda tervislikel põhjustel. ERR-i poolt loodan südamest, et Neeme saab tulevikus meie ridades jätkata,“ ütles ERR-i uudistejuht Urmet Kook.

Kook kohtus Rauaga neljapäeva pärastlõunal Tallinnas.

"Neeme vajab hetkel kõige rohkem puhkust ja rahu. Ma väga palun kolleege selle sooviga arvestada,“ sõnas Kook.

Raud andis neljapäeval teada, et loobub tööst "Aktuaalse Kaamera" ankruna. Koogi sõnul oli Raua postitus sotsiaalmeedias üllatus ja šokk kõigi jaoks.

Raud on avalikkust üllatanud postituse kustutanud.

Tänase seisuga on 44. Tartu Maratoni stardini jäänud täpselt üks kuu. Kuigi korraldajad loodavad, et maratonisõidud saab pidada ikka originaalrajal, tuleb praeguseid ilmaolusid arvestades mõelda ka alternatiivsetele variantidele.

Pearajameistri Assar Küti sõnul katab praegu rada kohati kuni viiesentimeetrine lumekiht, mida suusatamiseks on siiski vähe. "Umbes 5–10 sentimeetrit lund oleks juurde vaja, siis saaks uuesti rajamasinaga peale minna ja raja taas sisse teha," rääkis ta.

Võistluste direktori Indrek Kelgu sõnul ei ole seis just kuigi roosiline, kuid püssi põõsasse viskamiseks on veel liiga vara.

Kelgu sõnul on kindel avatud raja sõidu ja teatemaratoni toimumine, seda kas siis originaalrajal, lühendatud originaalrajal või Mammaste kunstlumeringil. Põhisõitudega on olukord aga keerulisem, kuna osalejate arv on oluliselt suurem.. "Mingeid detailseid varuplaane pole me välja töötanud. See jääb sinna perioodi, kui pealesunnitud realism ei anna muid võimalusi," rääkis Kelk, lisades, et põhipäeva puhul on hetkel neli võimalikku stsenaariumit:

A) Maraton toimub originaalrajal nii nagu algselt planeeritud;

B) Maraton peetakse originaalrajal, kuid lühendatud kujul;

C) Maraton sõidetakse mõnes teise piirkonna talispordikeskuses, kus looduslikku lund on rohkem kui Otepää-Elva vahelisel trassil;

D) Maraton peetakse Tehvandil, kus üritatakse kunstlumeringi ja jupikesega originaalrajast kokku saada ca nelja kilomeetrine ring.

Viimastel andmetel on 44. Tartu Maratonile 3584 registreerunut – 2955 63 km distantsile ja 629 31 km omale.



Homne ilm

Homme on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati võib olla udu. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 0..+5°C.