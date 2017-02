Väiksemate erakondade poliitikud kardavad, et väiksematesse volikogudesse on suurtest valdadest lihtsam pääseda üleriigiliselt tuntud inimestel ja suurematel erakondadel. Politoloog Tõnis Saarts aga rõõmustab, et väiksemad volikogud, kuhu on raske pääseda, tekitavad suurema konkurentsi.