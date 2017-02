"Rahva teenrid": ordenisaajate nimekirja kritiseerimine pole ilus

Mirko Ojakivi (Foto: Tanel Valdna)

Vikerraadio saates "Rahva teenrid" osalenud rahvusringhäälingu ajakirjanikud leidsid, et president Kersti Kaljulaidi kinnitatud tänavuste teenetemärkide saajate nimekiri üllatusi ei sisaldanud. Ka toonitasid nad, et nimekirja avalik kritiseerimine on kohatu.

Urmet Kook märkis, et teenetemärkide üle arutades ei tohiks kindlasti naeruvääristada või halvustada neid, kes autasu pälvisid. "Ja kui hakkame rääkima, et näe, need ei saanud, siis omakorda develveerime neid, kes said," tähendas Kook saates.

Vale on Koogi sõnul arusaam, et autasude üle otsustab president ainuisikuliselt. "Kandidaadid esitatakse orgisatsioonide ja huvigruppide poolt, selle vaatab üle teenetemärkide komitee," selgitas Kook.

Kuna on pahandatud selle üle, et ordenisaajate seas polnud pea üldse vene rahvusest inimesi, siis Koogi hinnagul peaks Eesti vene kogukond vaatama üle, kas nende seast keegi üldse esitas nimesid, kes võiks teenetemärgi pälvinud.

"Nimekiri traditsiooniline, seal oli teada-tuntud vanema põlvkonna kultuuritegelasi. Kindla peale minek," iseloomustas Kook tänavust ordenisaajate nimekirja.

Merilin Pärli meenutas, et igal aastal leidub neid, kes kukuvad valikut kritiseerima, küll leitakse, et seekord andis president ordeneid liiga vähe või hoopis palju. "Kriitikaga peaks tagasi hoida," sõnas Pärli. Ta lisas, et telle sorkas silma, et naisi oli seekord ordenisaajate hulgas päris palju.

Saatejuht Mirko Ojakivi tähendas, et väga jabur oleks, kuid teenetemärkide saajad hakatakse valima kindla korra alusel: mehi ja naisi peab olema võrdselt, ettevõtjaid poeb olema kümme, setud ja mulgid peaksid saama jne.

Kõik tõdesid, et küllap saab olema huvitav, kui Eesti vabariik tähistab tuleval aastal 100. aastapäeva, sest tegu pole nö tavapärase tähtpäevaga.