Uudistepäeva kokkuvõte 8. märtsil (Foto: ERR/Fotor)

Toredat kolmapäeva õhtut! Siin on mõned ERR.ee uudised, mis on kujundanud tänast päeva!

Tallinna linnavolikogu revisjonkomisjoni liikme Kaido Kuke (IRL) sõnul plaanib Keskerakond koostada oma valimisprogrammi Tallinna kohalikeks valimisteks taas linna raha eest.

Nimelt jõuab neljapäeval linnavolikogu ette eelnõu, millega algatatakse uus “Tallinna positiivne programm” kuni järgmiste kohalike valimisteni. Programm koostatakse linnaelanike küsitluse põhjal, mille tellib maksumaksja raha eest Tallinna linn ja mille küsitlustulemuste põhjal koostavad Tallinna linnaametnikud.

Kuke sõnul on väga tervitatav, et linnavalitsus kaasab elanikke ja tunneb huvi selle vastu, mida linnas võiks paremini teha, kuid kui sellest koorub lõpuks välja linna valitseva erakonna valimisprogramm, siis see on lubamatu.

„Linnajuhtidel on aeg aru saada, et linna ja Keskerakonna rahakott ei ole ühine ning iga erakond peaks tegema oma valimiskampaaniat ja ka koostama valimisprogrammi ikkagi enda vahenditega,“ ütles Kukk.

Pärnu Haigla nõukogu otsustas kolmapäeval jätta haigla juhatus ametisse hoolimata selle liikmete suhtes meedias ilmunud kriitikast. "Nõukogul on Pärnu Haigla juhatuse suhtes täna usaldust märgatavalt rohkem kui kahtlusi. Juhatus saab kohustused ning võimaluse jätkamiseks," ütles Pärnu Haigla nõukogu esimees Enn Raadik pressiteate vahendusel.

Haigla nõukogu ootab juhatuselt senisest tõhusamat riskijuhtimist. Sealhulgas andis nõukogu ülesande koostada IT-riskianalüüs ja riskide maandamise kava.

Nõukogu rakendab senisest enam kontrolli Pärnu Haigla erinevate juhtimistegevuste ja otsuste üle ning ootab juhatuselt koostöö ja infovahetuse parandamist nõukoguga, teatas haigla pressiesindaja.

Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni kuuluv Artur Talvik, kes seni erakonda ei kuulunud, teatas kolmapäeval, et esitas liitumisavalduse. Tegemist on ettevalmistava sammuga erakonna esimeheks kandideerimisel.

"Olen nüüd Vabaerakonna liige. Astusin erakonda, kuna paljude Vabaerakonna ja sellele lähedal seisvate inimeste sooviks oli, et ma kandideeriksin erakonna esimeheks ning ma olen sellega nõus," ütles Talvik.

Ta lisas, et Vabaerakonna esimeheks valimise korral on tema sooviks, et Vaberakond seisaks tugeva kodanikuühiskonna eest, mis kannab endas vaba konservatismi vaimu. "See peaks ühendama ürgeestlasliku oskuse elada loodusega kooskõlas ja teisest küljest omama dünaamilist oskust maailmast kõige nutikamad lahendused üle võtta, et meie eluolu parandada."

Vabaerakonna puhul on Talviku hinnangul probleemiks see, et sõnumid on olnud mõnevõrra hägused. Talvik lisas, et tema soovi kohaselt ei tohiks Vabaerakond kasvada suureks võimuparteiks, kus ideed jäävad tahaplaanile ja võim oleks peamiseks eesmärgiks.

Soome lennufirma Finnair peab reedel toimuva streigi tõttu ilmselt tühistama mitmeid lende, teatas firma kolmapäeval.

Finnair ärgitab inimesi hoidma silma peal ettevõtte veebilehel, sest lendude tühistamistest teatatakse kohe pärast sellesisulise otsuse langetamist. Finnair võtab tühistamiste asjus klientidega ühendust ka meilitsi.

Ametiühing Õhuruumi Ühing (IAU) teatas, et peab reedel Soome lennujaamades toetusstreigi. IAU oli juba varasemalt teatanud reede õhtul algavast streigist, mis puudutab turvakontrolli ja maapõhiseid teenuseid lennujaamades, kus tegutseb riikliku lennujaamaoperaatori Finavia tütarfirma Airpro.

Streik toimub reedel kella 15-st kuni 19-ni. Streik mõjutab kriitilise tähtsusega maapõhiseid teenuseid. Finnairi teatel mõjutab streik ka einete pakkumist lennu ajal ja pagasikäitlust.

Nii USA presidendi Donald Trumpi väited Stockholmi kohta kui ka Rootsi immigratsioonipoliitika laiemalt on toonud kaasa selle, et Stockholmi immigrantide poolt asustatud linnaosadesse on saabunud viimasel ajal palju välismaised ajakirjanikke tegeliku olukorraga tutvuma.

Kui mõned väljaanded on nentinud, et olukord pole nii hull, kui uudiste põhjal mõnikord tundub, siis mõned võttegrupid pole lasknud end parajasti kohatud rahulikust vaatepildist heidutada. Nii olevat näiteks üks Vene võttegrupp pakkunud kohalikele immigrandi päritolu noorukitele raha, et nad telekaamerate ees rahutusi korraldaksid, vahendasid The Local ja Foreign Policy.

"Nad tulid meie juurde ja ütlesid, et tahavad natuke "action-it" näha. Nad tahtsid igaühele meist 400 krooni maksta," meenutas Rinkeby elanik Mohammed Taani raadiokanalile Radio24syv intervjuud andes.

Noormees ütles, et ta ei ta, millist väljaannet nad esindasid, kuid võttegrupp oli end tutvustanud Vene ajakirjanikena ning nad rääkisid omavahel keeles, mis meenutas Mohammedile vene keelt. Noorukite kohtumine väidetavate Vene ajakirjanikega leidis aset 22. veebruaril ehk kaks päeva pärast samas piirkonnas toimunud kokkupõrget politsei ja märatsejate vahel.

Radio24syv ajakirjanik Tinne Hjersing Knudsen, kes nimetatud noormeestega vestles, kinnitas The Localile, et nad rääkisid sellest juhtumist talle pärast seda, kui ta küsis noorukitelt, mida nad arvavad Rinkeby kuvandist rahvusvahelises meedias.

Tänavune talv jääb Eesti spordis eelkõige meelde laskesuusatamise ning põhja suusaalade maailmameistrivõistluste ja Kelly Sildaru kahe autasuga Aspenis peetud X-mängudelt. Alade spektrit laiendades võime aga öelda, et rohkelt medaleid tõid meile hoopis jääpurjetajad, kes osalesid väga edukalt kolmedel tiitlivõistlustel.

Veebruari keskel Poolas järjestikku peetud juunioride maailma ning Euroopa meistrivõistlustelt tuli Eesti koondis tagasi kokku seitsme medaliga. 10-aastane Saaremaa poiss Georg Paomees krooniti Ice-Optimist klassis koguni maailmameistriks. Samuti veebruaris aset leidnud Monotüüp XV klassi Euroopa meistrivõistlustel oli Eesti võistkondlikult esimene.

Pronksi pälvis duo Olev Oolup-Andrus Padu. Ungaris toimunud DN-klassi Euroopa meistrivõistlustel seekord küll medalit ei tulnud. Parima eestlasena sai vanameister Vaiko Vooremaa kaheksanda koha. Talve lõpuks võib aga öelda, et jääpurjetajate saak oli võimas.

Vaadates Eesti jääpurjetamise hetkeseisu, teeb rõõmu ala lai riigisisene geograafia. Kui varasemalt domineerisid peaasjalikult Haapsalu, Pärnu ja Saaremaa purjetajad, siis viimastel aastatel on silma paistnud ka Tartu ning Tallinna sportlased. Teine positiivne ilming on just noorte konkurentsivõimelisus Euroopa ning maailma tasemel.

Heaks näiteks on 23-aastane Eigo Helimets. Tartust pärit jääpurjetaja peab sporditegemist kombineerima nii töökohustuste kui ka haridusteega, kuid sellest hoolimata suutis ta juunioride maailmameistrivõistlustel DN-klassis välja võidelda hõbemedali. Kaugel polnud ka MM-tiitel, mille napsas rootslane Eddie Klemets.

1967 oli ilus aasta, sest siis sündis Vikerraadio. Aga see oli ka aasta, mis Eestis ja maailmas juhtus palju muud. Head, ilusat, naljakat, kurba, dramaatilist. Peeter Helme ja Urmas Vadi valisid välja kakskümmend asja, sündmust ja nähtust, mis kõik 1967. aastal juhtusid ning jutustavad neist nüüd raadiokuulajale.

Kultuuriportaal kultuur.err.ee avaldab jutud kirjalikult.

President Kersti Kaljulaid sõitis teisipäeval kahepäevasele riigivisiidile Soome. ERR-i fotograaf Siim Lõvi saadab presidenti ja delegatsiooni kogu visiidi jooksul. Visiidi teisel päeval ehk kolmapäeval külastas president Kaljulaid Tampere linna, kus ta kohtus linnavalitsuse esindajatega ning pidas avaliku loengu Tampere Tehnikaülikoolis.

Kaljulaid ütles kohtumisel Tampere linnajuhtidega, et kui veel paarkümmend aastat tagasi oli keel see, mis kahte riiki ja rahvast ühendas, siis tänaseks on omavahelised suhted ja läbikäimine muutunud nii tihedaks, et piltlikult vaid keel ja kultuur on see, mis on Soome lahe kallastel erinev, teatas presidendi kantselei BNS-ile.

"Ja see koostöö on palju laiem, kui vaid Tallinna ja Helsingi piirkondade vahel,“ ütles riigipea ning tõi esile Tartu ja Tampere linnade ning ülikoolide tihedat läbikäimist.

President alustas teisipäeval riigivisiiti Soome. Kolmapäeva hommikul külastas riigipea Latokartano kooli Helsingis. Visiidi lõpetab suursaadik Margus Laidre ja proua Tiina Laidre vastuvõtt Eesti saatkonnas.

