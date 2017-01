Puhumisreidil avastati kolm kriminaalses joobes juhti

Üle Eesti toimusid esmaspäeva hommikul puhumisreidid. Kontrolli läbis ligi 5000 juhti, kellest esialgsetel andmetel 19 avastati väärteona karistatav joove ja kolmel kriminaalne joove.

Umbes 5000 autojuhist, kes üle Eesti politsei alkomeetrisse puhusid, olid 3200 Tallinnast ja mujalt Harjumaalt. Selles piirkonnas avastati alla 1,5-promilline ehk väärteona karistatav joove viiel inimesel. Üks neist oli Maardu kandis vahele jäänud veokijuht, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lisaks tuvastati Harku lähistel kinni peetud kruusaveoki juhil joove, mis jäi napilt alla kriminaalse ehk 1,5-promillilise joobe. Kriminaalses joobes oli Harjumaal kokku kaks inimest, neist üks narkojoobes.

Lisaks Harjumaale ja Tallinnale tabati mujal Eestis esialgsetel andmetel kokku 11 alkoholi tarvitanud juhti ja üks kriminaalses joobes inimene.

"Ka üks joobes juht on liiga palju. Kui palju me tegelikult tabasime, on üks asi, kui palju neid teede peal liigub, on teine asi. Numbrid on tegelikult masendavad ja päris suured," kommenteeris Põhja prefektuuri liiklustalituse juht Henry Murumaa.

Politsei paneb inimestele südamele, et alkoholi tarvitanuna ei tohi istuda autorooli ja tuletab meelde, et lisaks sellistele suuretel puhumisreididele nagu esmaspäeval üle Eesti korraldati, kontrollib politsei juhtide kainust igapäevaselt.