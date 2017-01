Narvas sai liiklusõnnetuses viga politseinik

Politseiauto. (Foto: Postimees/Scanpix)

Õnnetus juhtus kell 21.10, kui esialgsetel andmetel mööda Uusküla põiku sõitnud patrullautole keeras ette õuealalt välja sõitnud takso.

Avariis sai viga politseisõiduki roolis olnud 28-aastane politseinik, kes pärast esmaabi lubati kodusele ravile. Patrullautos olnud teine politseinik ning taksojuht, 48-aastane mees, õnnetuses viga ei saanud.

Ida prefektuuri operatiivjuht Andres Jaggo tõdes, et ohutu liiklemise üks alustalasid on tähelepanelikkus. "Oluline on, et roolis olles oleks juhi täielik tähelepanu suunatud vaid liiklusele ning kõrvalised tegevused jääksid tahaplaanile," märkis Jaggo.

Mõlema sõiduki rehvid vastasid nõuetele ja kõik kasutasid nõuetekohaselt turvavarustust. Õnnetuspaigas on piirkiirus 50 km/h.

Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud selguvad väärteomenetluses.