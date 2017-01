Annetused taaraautomaadist on aasta-aastalt kasvanud

Taaraautomaat aitab soovijatel laste kultuurihuvi toetada. (Foto: Pärnu Postimees/Scanpix)

Juba viis aastat on taaratagastajatel olnud võimalus vajutada automaadil nuppu "Aitan lapsi!", millega toetatakse mitmeid projekte, mis aitavad teatrisse nii vähekindlustatud perede lapsed kui viivad teatri igasse lasteaeda. Aasta-aastalt on annetused kasvanud, mullu andsid taaratagastajad laste hüvanguks 0,5 protsenti kogu tagastussummast.

2016. aastal annetasid taaratagastajad lastele 118 503 eurot, see on kogu pandiraha 24,5-miljonilisest summast 0,5 protsenti. Ehkki protsentuaalselt on annetuse osa väike, on summaarselt tegemist siiski soliidse summaga, mis võimaldab paljudel lastel teatrist osa saada.

Aasta-aastalt on annetussummad kasvanud. Tõsi, ka pakendi eest tagastatav pandiraha on nüüdseks peaaegu aasta aega suurem olnud.

Laste teatriskäiguks saab annetada alates 2011. aastast. Esimesel aastal annetati 38 400 korral kokku ligi 40 000 eurot, aasta hiljem kasvas annetussumma juba üle kahe korra: 73 726 korral toetati lapsi kokku 69 500 euroga. Edasi oli kasv juba mõõdukam: 2013. aastal annetati 79 000 eurot, aasta hiljem 93 450 eurot, 2015. aastal 114 600 eurot ning mullu rekordilised 118 500 eurot.

Viie ja poole aastaga on annetuste eest ostetud lastele 62 486 teatripiletit. Lisaks toetatakse teatrietenduste jõudmist Haapsalu neuroloogilises rehabilitatsioonikeskuses ravil olevate lasteni.

"2016. aasta oli selles mõttes märgiline, et novembri lõpus jõudsime ägeda verstapostini – 2011. aasta maist kuni 2016. aasta novembrini on annetuste summa ületanud 500 000 euro piiri, mis on uskumatult tubli tulemus," on Pandipakendi juhatuse esimees Rauno Raal annetajatele tänulik. "Kõik see raha on läinud ja läheb läbi erinevate "Aitan lapsi!" projektide Eesti laste ja Eesti kultuuri hüvanguks. Keskmine annetus on summas 0,99 eurot ehk võime öelda, et keskmiselt annetatakse korraga kümne pandipakendi raha. Tihtipeale toimib põhimõte – üks mulle, teine sulle."

Annetused käivad sesoonselt

Nii nagu kaubandus, on ka annetamine sesoonne, ent see ei käi käsikäes jõuludega, vaid käsikäes suuremate pühade järel toimuvate taaratagastustega.

"Juuli kuni september on kõige aktiivsem tagastuse aeg pärast kõige aktiivsemat tarbimist, teine nö tagastuse tipp tuleb sisse jaanuaris pärast pühade perioodi. Pandipakendite annetuse dünaamika liigub sellega paralleelselt, mis on ka loogiline," kirjeldas Raal ERR.ee-le.

Pandipakendi partner vähekindlustatud peredest pärit laste teatrisse aitamisel on etendusasutuste liit, kes esindab kõiki suuremaid teatreid. Info vähekindlustatud lastest saadakse juba õpetajatelt, sotsiaaltöötajatelt, suurperede ja üksikvanemate esindusorganisatsioonidelt.

Ent laste toetamise projekte on teisigi, mis kõik pole suunatud vaid vähekindlustatutele.

Näiteks toetatava projekti „Lapsed kunsti juurde“ eesmärk on, et kõik koolilapsed saaksid osa kunstiga seotud haridusprogrammidest Eesti Kunstimuuseumi filiaalides. Selleks pöörduvad juba õpetajad otse kunstimuuseumi poole.



„Teater lasteaeda“ projekt viib, nagu nimigi ütleb, teatrid lasteaedadesse etendusi andma. Eesmärk on kolme aastaga tiir kõikidele Eesti lasteaedadele peale teha. Näiteks möödunud aastal jõuti selle projektiga 40 lasteaeda ja 1900 lapseni.

Lisaks teatrikülastustele ja kunstiprogrammile toetatakse annetustega raamatute jõudmist laste lugemislauale. Käima on lükatud ka projekt "Minu unistuste päev", millega aidatakse lastel nende unistus ühes päevas ellu viia, selleks eraldatakse igal aastal 5000-7000 eurot.

Kui annetusnupud 2011. aastal taaraautomaatidele paigaldati, juhtus vahel sedagi, et inimesed tahtsid raha endale jätta, ent annetasid kogemata lastele, sest nupp oli uus. Raal selgitab, et seetõttu sai tookord ka automaatidele tehniline täiustus tehtud - nüüd küsib automaat annetajalt nii eesti kui vene keeles üle, kas ta on ikka kindel, et soovib annetust teha.

Kuid on olnud ka vastupidiseid olukordi.

"Eelmisest aastast on meelde jäänud üks armas juhtum, kus meiega võttis ühendust inimene, kes tahtis annetada ja oli kogemata vajutanud tavapärast „raha välja“ nuppu. Tehniliselt oli võimatu seda tühistada, seega lahendusena tegi see inimene omal algatusel "Aitan lapsi!" heategevusfondi kontole samas summas ülekande. See võttis tookord sõnatuks," kirjeldas Raal emotsionaalset hetke.