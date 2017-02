Karjääripäeval osales ligi 600 Võrumaa noort

Kuigi Eestis on ligi 30 000 noort, kes ei õpi, ei osale koolitustel ega tööta, on siin jätkuvalt rohkem neid noori, kes seda kõike teevad ja tahavad teha. Võrus peeti täna ülemaakondlikku karjääripäeva, mis tõi kokku pea 600 Võrumaa noort.

Noo maakondliku karjääripäeva üks kõige olulisemaid momente ongi see, et noored saaks tööandjate ja koolidega otse suhelda ning küsida infot, mis neid huvitab, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aga saada ka ise kogemusi juurde, tutvustades näiteks oma õpilasfirmat. Täpselt nii nagu Annabel Sulg, kes tõsi küll, ettevõtlusvaldkonnas jätkata ei plaani.

"Mina tahan isiklikult piloodiks saada ja ma olen selle jaoks väga palju vaeva näinud," ütles ta.

11. klassi õpilasel Eger Pärnalgi on kindel plaan, kuhu peale päikseprilli äri edasi minna.

Mõistagi on need noored kursis, et mitte kõik nendeealised ei oma nii selget sihti ning neil on ka oma versioon sellest, miks see nii on.

Selleks aga, et vältida olukorda, kus tuleb lihtsalt asjaoludega leppida, pööravad ka maakonnad aina suuremat tähelepanu sellele, et vajalik info jõuaks noorteni ning et nad oleks teadlikud oma valikuvõimalustest.

"Sellel aastal me otsustasime, et toome rohkem ülikoole, toome rohkem kutsehariduskeskusi, toome noortele kohale. Noored näevad, et haridus ei pruugi olla kuiv, et kindlasti on siin praktilisi erialasid, kus saab käed külge lüüa, ise midagi teha, et võib-olla avardab natuke rohkem silmaringi," kommenteeris Võru gümnaasiumi huvi- ja projektijuht Andri Tallo.