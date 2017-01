EKRE toel jõuab rahvaalgatuse eelnõu riigikokku

Sihtasutus Terve Rahvas on välja töötanud eelnõu, mis seadustaks otsedemokraatia ning võimaldaks rahval algatada seaduseelnõusid või rahvahääletusi.

Seaduseelnõu riigikokku jõudmiseks on sihtasutusel olemas EKRE toetus ning eelnõu üle arutleti ka tänasel erakonna volikogul. Eelnõu järgi oleks seaduseelnõu algatamiseks vajalik 3000 kodaniku toetus ning eelnõu esitamiseks riigikogule tuleks koguda 25 000 kodaniku toetusallkirjad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui riigikogu esitatud seadust vastu ei võta, läheks seadus-eelnõu rahvahääletusele. EKRE näeb eelnõu algatamisel potentsiaalse partnerina ka Vabaerakonda.

"Me ei ole väga entusiastlikud uskuma, et Keskerakond ja Reformierakond tuleksid meie seda ettepanekut toetama. Aga samas ma arvan, et ka selle ettepaneku väljakäimine ainuüksi tekitab ikkagi ühiskonnas diskussiooni ja paneb inimesed kaasa mõtlema, et miks meie ei saa sõna sekka öelda," ütles EKRE esimees Mart Helme.

Sihtasutuse Terve Rahvas nõukogu esimees Jaak Valge ütleb, et ühiskonnas on nii-öelda nõue selle järele olemas ja see pole ka hüpe tundmatusse. "Selles mõttes, et sellised võimalused on kümnes Euroopa riigis olemas, kaasa arvatud Lätis ja Leedus."