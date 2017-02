Haabersti ristmik jäi ümberehitusest hoolimata Eesti õnnetusterohkeimaks paigaks

Haabersti ringristmik, kus juhtus mullu kõige enam liiklusõnnetusi. (Foto: Anna Aurelia Minev/ERR)

Sageli juhtuvad õnnetused ristmikel ja teise ohtliku kohana võib esile tuua kaubanduskeskuste parklad, rääkis liikluskindlustusfondi geoinfosüsteemide valdkonna juht Ülli Reimets ERRile.

Haabersti ristmikul oli mullu 146 kindlustusjuhtumit. Ehkki tegu oli mullu õnnetusterohkeima paigaga Eestis, on õnnetuste arv seal pärast ümberehitust tunduvalt vähenenud.

"Ümberehitusega langes päris kõvasti juhtumite arv, aga et ta esimene on, on arvatavasti liiklussageduse tõttu," sõnas Reimets. "Kindlasti mängib rolli ka liikluskorraldus antud kohas, aga ka liiklussagedus. Ümberkorraldused on ikkagi tavaliselt numbritele positiivset mõju andnud".

Üle saja õnnetuse registreeriti Tallinnas ka Järvevana, Tammsaare tee ja Pärnu maantee ristmikul, Sõpruse puiestee ja Tammsaare tee ristmikul ning Ülemiste ristmikul. Tartus Riia ringil oli juhtumeid 103. Liikluskindlustusfondi esindaja sõnul on kõik esiletulevad kohad sellised, kus ka liiklussagedus on suur.

"Kaubanduskeskustest toimus rohkem juhtumeid Ülemiste keskuses - koguni 145, järgnes Rocca al Mare keskus," ütles Reimets. "Kui vaadata kogu Eestit, siis kaubanduskeskustest kolmas juhtumite arvult on Tartus asuv Lõunakeskus, kus toimus ka 110 juhtumit".

Juhid jäävad sageli tagurdamisega hätta

Ligi 80 protsenti juhtumeist toimub tema sõnul parkimiskohale liikudes või sealt lahkudes. Juhid ei saa hakkama just tagurdamisega.

"Kui vaatame kogu Eestis 2016 ja 2015 toimunud juhtumeid, siis ligi viiendik kõigist Eestis toimunud juhtumitest olid kas tagurdades parkimiskohale või tagurpidi parkimiskohalt ära liikudes, see on just valukoht kaubanduskeskuste puhul," tõi Reimets välja.

Kõige suurem juhtumite arvu kasv oli Hiiumaal - 34 protsenti. Tuleb aga silmas pidada, et seal juhtub suhteliselt vähe liiklusõnnetusi - eelmisel aastal kokku 71 - ning kuna mullu oli 22 juhtumit varasemast enam, tõigi see kohe kaasa suure osakaalu tõusu, lausus fondi esindaja. Peamiselt kasvas Hiiumaal parkimisega seotud juhtumite hulk.

Tunduvalt kasvas õnnetuste arv ka Viljandimaal, kus samuti oli palju juhtumeid seotud parkimisega. Lisaks oli seal ka päris palju kokkupõrkeid. Samas ei olnud kahjusumma Viljandimaal nii suur kui mõni aasta varem.

"Üldiselt olid 2015. ja 2016. aasta laiemas plaanis suhteliselt sarnased aastad liiklusjuhtumite poolest, ainult see vahe, et 2016 oli juhtumeid rohkem," nentis Reimets. "Kokku liikluskindlustuse registris registreeriti üle 35 000 juhtumi ja neist Eestis toimus 32 150, mis on päris suur hulk õnnetusi".

Eelmisel aastal juhtus päevas keskmiselt 97 liiklusõnnetust.