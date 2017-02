Riigikohus asub vaagima noormehe surmaga lõppenud tööõnnetuse süüasja

Ehitus (Foto: PM/Scanpix)

Kriminaalasja viis riigikohtusse hukkunu väidetava tööandja Olavi Roosi (35) kaitsja vandeadvokaat Rene Varul.

Roos on ERR-ile rääkinud, et ta ei nõustu kohtuotsusega, millega tema kui Standhaus OÜ juhatuse liige süüdi mõisteti.

"Olen arusaamal, et sisulist õiguse mõistmist antud asjas ei ole toimunud. Prokuratuur esitas varasemalt kahtlustuse kõigile õnnetusega seotud isikutele nagu Alfarek Ehitus, Alsan Grupp, Tartu Ehitus AS, kaeviku kaevanud kopamehele. Millegi pärast kõigi teiste suhtes kriminaalasi lõpetati," nentis Roos.

Roosi sõnul on varasemalt näiteks kahel korral Tartu halduskohus ja ühel korral tööinspektsioon leidnud, et tema ei olnud hukkunu tööandjaks.

Roosi kinnitusel ei olnud tema hukkunu tööandja, polnud varasemalt hukkunut isegi näinud ega kunagi telefonitsi suhelnud. "Isegi kannatanud ehk hukkunu õde ja elukaaslane tunnistasid kohtus, et tegelikuks tööandjaks oli Alfarek Ehitus," märkis Roos.

Mullu kevadel tunnistas Tartu maakohus Roosi süüdi tegevusetusega töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramises, millega ettevaatamatusest põhjustati inimese surm ning karistas teda tingimisi kahe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega kolmeaastase katseajaga.

Maakohtu otsuse jättis eelmise aasta septembris muutmata ka Tartu ringkonnakohus.

Lõuna ringkonnaprokurör Marge Püss on ERR-ile öelnud, et tööõnnetuste puhul tekib tihti vaidlus vastutaja üle.

"Ka kõnealune kohtuprotsess ei olnud erandiks. Kohus nõustus prokuratuuri väitega selles osas, et vaatamata sellele, et töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ehitusobjektil reguleeriv leping sõlmiti kirjalikult alles pärast tööõnnetust, on see siiski aluseks alltöövõtja vastutusele võtta," märkis prokurör.

Ränk tööõnnetus juhtus 2012. aasta 22. oktoobril Tartus Tehnika tänaval lao- ja tehnikahoone ehitusobjektil, kui 22-aastane töömees jäi pinnasevaringu alla, sai eluohtliku tervisekahjustuse ning suri päev hiljem haiglas.

Süüdistuse kohaselt vastutas Roos ehitusobjektil töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmise eest, kuid kehtestatud nõudeid ehitusobjektil rikuti.

Näiteks ei kantud ehitusobjektil kiivreid ning kanalisatsioonitrassi kaevandis ei olnud kasutusele võetud nõutavaid toestusi ja eelnevalt ladustatud pinnasekuhja hoiti kaevandile liiga lähedal.