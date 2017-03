Valitsuse 100 päeva: välja käidud palju kavatsusi, ent veel vähe päris tegusid

(Foto: ERR)

Valitsus võib põhjusega öelda, et enamik esimese saja päeva lubadustest on on täidetud, sest need sisaldasid valdavalt üldsõnalisi "analüüsime" ja "kavatseme" plaane, mis mõni kord kulgesid avalikkuse ees ka äpardusest äpardusse. Plaanide üldsõnalisuse tõttu on kohati raske ka öelda, kas see eesmärk sai täidetud või veel mitte.

Valitsusel saab reedel 100 päeva täis. See on muidugi lühike aeg, kõigest kolm kuud ja peale, et kavatsuste väljatöötamisest ja analüüsimisest ka kaugemale jõuda. Samas aga tuleb olukorras, kus valitsuste eluiga ongi lühike ja ei lõppe alati loomulikul teel ehk järgmiste valimistega, vaid enneaegselt, tegutseda fokuseeritult.

Seda, et käesoleval valitsusel käised kääritud on, saab möönda küll: ideid, kuidas mingis valdkonnas kannapööret teha, tuli kui Vändrast saelaudu. Olgu nimetatud siis näiteks alkoholipoliitika, vanemahüvitiste süsteem, firmaautode märgistamine, suhkrumaks, üürimajade programm, pensionireform, haldusreform või tulumaksusüsteem. Need on peamised teemad, millega valitsus ühiskonda tuliselt debateerima pani ja poliitikasaadete õhu kuuma hoidis. Seega pealehakkamist valitsusel jagub. Kas kannapöörded ka igas valdkonnas ka vajalikud on, on juba omaette teema.

Ehkki hea tava näeb ette, et esimesed sada päeva on kriitikavabad, pole opositsioon seda kingitust siiski teinud, sest koalitsiooni innukus reformide elluviimisel pole pikalt valitsuses olnud Reformierakonnale meelt mööda olnud. On ju muist plaane risti vastupidi nende valisuses oldud plaanidele, mida nüüd endised koalitsioonipartnerid innukalt ellu püüavad viia.

ERR.ee kaardistas valitsuse saja päeva lubadused vastutavate ministrite kaupa ära. Selgelt kõige produktiivsem lubaduste elluviija on olnud suure kogemuspagasiga rahandusminister Sven Sester, kes kohati pidi ellu viima eelmise valitsuse, mille rahandusminister ta samuti oli, lubaduste ärajätmist, nagu näiteks majutusasutuste aktsiisi tõstmine või sotsiaalmaksulae langetamine. Palju on algatusi teinud ja turmtule alla sattunud ka tervise- ja tööminister Jeveni Ossinovski, kes ärritas ühiskonna üles alkoholi puudutavate seadustega.

Palju lubadusi oli sõnastatud kavatsuste ja analüüsimise lubadusega, nende taha oli kerge märkida: tehtud. See aga ei tähenda veel, et tegu ise ka "purgis". Kavatsuse või analüüsi lubamine teo enda asemel on hea konks: alati võib öelda, et analüüsi tulemusel langes vajadus ära. Kavatsuste väljatöötamine või analüüsi algatamine võimaldab aga pika rivi lubadusi tekitada, mida on lihtne täita.

Kaks päeva hoogtööd ees

Üks suuremaid lubadusi, mis tegemata on jäänud, on riigireformi kava, mis saja päeva jooksul valmima pidi. Kuna sellega on seotud kümned muud lubadused, siis peavad need enne valitsuse heakskiidu saama, kui riigireformi kava vastu saab võtta.

Samas paistab ka riigireformi kava silma loosunglikkusega, nagu ERR.ee teisipäeval kirjutas. Selle komponentideiks on muuhulgas nii maavalitsuste kaotamine, riigiasutuste hajutamine üle Eesti, haldusreformi käigus koonduvatele kohalikele omavalitsustele täiendavate ülesannete andmine, tugistruktuuride kompetentside koondamine ühtekokku kui rahvaalgatustele suurema õiguse andmine. Need kõik on ka valitsuse saja päeva programmis eraldi eesmärkidena kirjas.

Selleks, et saja päeva lubaduste punase joone all olevaid tegevusi "roheliseks" saada, korraldab valitsus kolmapäeval ja neljapäeval veel kabinetiistungeid. Seega võib muist tabelis punasesse jäänud lubadustest reedeks juba rohelises olla. Seetõttu tundub, et olulisem lubaduse sisulisest kvaliteedist on sellele formaalne "tehtud" sildike külge saada, sest mitmed ideed, millega saja päeva jooksul välja on tuldud - firmaautode märgistamine, suhkrumaks, kõik alkoholi puutuv - on olnud toores ja seetõttu kergelt rünnatav.

Tegemist ootavad veel presidendivalimiste süsteem, mida valitsus on lubanud muuta, koolitoidu hüvitatava maksumuse tõstmine ühe euroni, kaugtöö ja renditöö maksustamise paindlikumaks muutmine, kahepoolsete suhete tugevdamine USA-ga jm. Ka Urve Palo lubatud riiklike üürimajade programmi tutvustamine on teadmata ajaks edasi lükkunud. Võimalik, et järgmised kaks päeva toovad neisse lubadustesse katte ning reedel võib valitsus kõige kohta raporteerida: tehtud.