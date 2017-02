Ratas: EAS on Ärma asjus vastutuse võtnud

Jüri Ratas. (Foto: valitsus.ee)

EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme küsis Ratasele esitatud arupärimises, kas minister Urve Palo pidas Ratasega nõu enne EAS-i otsust.

"Eelmisel nädalal langetas EAS otsuse mitte nõuda raha tagasi osaühingult Ermamaa ehk Toomas Hendrik Ilvese ettevõttelt. See lugu on pikk ja pika taustaga. Pole kahtlust, et tegemist oli poliitilise otsusega. On ju selge, et EAS-i nõukogu esindab omanikku ja omanikuks on riik, keda omakorda esindab seal minister. Ja sellest, et tegemist on ka poliitiliste valikutega, saame me aru ka siis, kui me võrdleme eelmise ministri ja praeguse ministri suhtumist. Kui eelmine minister väga selgelt sundis EAS-i tegelema selle probleemiga ja vastutama, siis praegu ikkagi lihtsalt maksumaksja rahaga mätsiti asi kinni," ütles Helme. Minu küsimus teile, härra peaminister: kas praegune minister Urve Palo pidas teiega nõu enne EAS-i otsust või mitte," küsis Helme.

"Tegemist on kahetsusväärse juhtumiga. Kui küsimus oli, kas sellel teemal oli ka infovahetus minul ja ministril, siis vastus on: jah, oli," vastas Ratas.

Seepeale küsis Helme Rataselt, kas ta oli Ermamaa võla lükkamisega maksumaksjatele nõus.

Ratas viitas vastuses asjaolule, et EAS-i juht on ka töö kaotanud ning läbi selle on võetud ka juhtimistasandi vastutus. Samuti osutas ta, et selle võimaliku või teoreetilise kohtumenetluse pidamiseks on tellitud vähemalt kaks välisanalüüsi või -ekspertiisi, mis on andnud mõlemad selgituse või arvamuse, et perspektiivi seal riigile väga ei ole.

"EAS peab alati vastavad vahendid ette nägema oma eelarves, mida ta on ka näinud. Ma suunaks pigem pilgu rohkem tulevikku, et selliseid juhtumeid ja analooge ei korduks. Ma arvan, et riik võiks ühel hetkel julgelt välja öelda, et see naine või mees, kes asub Vabariigi Presidendi ametisse, et tal on olemas koht, kuhu oma külalistega minna kaunis Eestimaa looduses. Loomulikult, seda kohta hetkel ei ole. Võib öelda, et 1990. aastatel oli selline koht Paslepas. Täna on see maha müüdud. Nii et ma arvan, et tuleviku teema arutelu riigikogu ja vabariigi valitsuse vahel võiks olla sellel teemal, et kas midagi analoogset uuesti riigile luua," vastas Ratas.