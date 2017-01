Allik ei toeta pelgalt sisekaitseakadeemia praktikabaasi Narva viimist

Jaak Allik. (Foto: ERR)

SDE juhatuse liige Jaak Allik on seisukohal, et 700 eestikeelse noorega kõrgkooli ehk sisekaitseakadeemia (SKA) viimine Narva võib linna arengus murdepunktiks saada, kuid tema erakonnakaaslasest siseminister Andres Anvelt peab plaani finantsiliselt ebarealistlikuks.

"Küllap tekivad koos uue kõrgkooliga Narva peatselt ka moodne raamatukogu, kontserdisaal, staadion ja ujula ning kooli ruumides korraldatavad üritused hakkavad olema avatud linnarahvalegi," kirjutab Allik Eesti Päevalehes oma arvamusloos.

Allik nendib, et uue valitsuse koalitsioonileppesse kirjutatud punkt „Viime sisekaitseakadeemia Narva” võis siseministeeriumi ametnikele ja kindlasti ka osale SKA praegusest personalist mõjuda väikese pommiplahvatusena, sest tundus, et 2014. aastal riigikogule ja valitsusele mingi Narva rajatava õppe-praktikabaasi loomise lubadusega puru silma ajamine on "ohupilved" hajutanud.

"SKA ei vaja mingit erilist Narvas asuvat praktikabaasi. Nagu ennegi, käivad kadetid praktikal kõikjal Eestis, sealhulgas Jõhvis ja Narvas. SKA töötajad ning eriti seal kohakaasluse alusel õpetavad arvukad siseministeeriumi ja teiste jõustruktuuride ametnikud väidavad, et koolile ei leiduks Narvas õppejõude. Kindlasti oleks samasugune ka kõigi teiste Tallinnast välja viia tahetavate riigiasutuste hädakisa," märkis Allik.

Alliku sõnul ongi just väljapoole Tallinnat kõrgharidusega töökohtade loomiseks valitsus selle programmi ette võtnud. "Olen kindel, et 1632. aastal, kui Rootsi kuningas Tartusse ülikooli asutas, polnud ka seal küllaldaselt professoreid. Kuningal oli aga strateegiline idee kõrghariduse levitamiseks ka oma riigi piirialadel ja tänu sellele kadus kaadriprobleem Tartus üsna kiiresti," tõdes Allik.

Tema hinnangul hakkab see nii olema ka Narvas, eriti veel struktuuris, kus käsuliin siiski pisut kehtib. "Jutt, et Võrust ega Saaremaalt keegi Narva õppima ei lähe, kõlab totralt, arvestades, et võimalike tudengite klassivennad-õed sõidavad silmagi pilgutamata Austraaliasse või Iirimaale tööle," märkis ta.

Veel 2014. aastal nimetas justiitsministri ametis olnud nüüdne siseminister Andres Anvelt akadeemia Narva praktikabaasi poolikuks lahenduseks ning märkis Vikerraadios, et sisekaitseakadeemia peaks olema Ida-Virumaal.

Samas möödunud neljapäeval Vikerraadiole antud intervjuus märkis Anvelt, et kogu suure mahuka õppeprotsessi üleviimine Narva on finantsiliselt ebarealistlik.

Hiljuti siseministeeriumis valitsuse jaoks valminud analüüsis on positiivsete külgede poolest sõelal pigem variant, mis näeb ette Narvas üksnes praktikabaasi arendamist, mis ei erineks väga palju juba eelmise valitsuse otsustatust, kirjutab Põhjarannik.

Kui uue õppekompleksi rajamine tooks piirilinna ligemale 36 miljoni euro suuruse investeeringu, siis praktikabaasi tugevdamiseks kuluks vaid veidi üle kahe miljoni euro.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Ida-Viru piirkonna esimees Etti Kagarov tõdes, et erakonnas on sisekaitseakadeemia küsimuses tekkinud kaks vastandlikku leeri ehk paljusid Ida-Viru sotse häirib, et praegu on pinnale jäämas praktikabaasi variant.

Keskerakondlasest riigikogu liikme Martin Repinski sõnul on sisekaitseakadeemiaga seotud erimeelsusi ka nende parteis, kuid

Keskerakonna ametlik seisukoht on, et uus õppekompleks tuleb teha Narva.

IRL-i kuuluva Ida-Viru maavanema Andres Noormäe sõnul tuleb valitsusel praegu selg sirgu lüüa ja sisekaitseakadeemia Narva toomise otsus ära teha, sest kui asi piirdub vaid praktikabaasiga, siis oleks see pigem näiline tegevus, millel oleks Ida-Virumaa jaoks nõrk mõju.